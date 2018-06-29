Война Миров. Торговая война Трампа против остального мира

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Президент США своими действиями в состоянии похоронить ВТО

По линии международных торговых войн Вашингтон впал в когнитивный диссонанс: США обвинили страны, вводящие ответные пошлины на американские товары, в нарушении правил ВТО. Анекдотичность ситуации в том, что именно Белый дом первым и в гигантском масштабе стал игнорировать процедуры и нормы Всемирной торговой организации, из-за чего эксперты заговорили о возможном крахе свободной торговли. Если негативный сценарий продолжит реализовываться, то США окажутся одним из главных пострадавших при переходе от экономической свободы к протекционизму.

Реакция Вашингтона крайне похожа на один неполиткорректный анекдот, где друзья зовут своего товарища пойти с ними бить людей иной этнической группы. «А если они нас?» – спрашивает приглашаемый у организаторов. «А нас-то за что?!» – искренне удивляются они в ответ. Мировую торговую войну развязали именно США – и здесь не важно, что Дональда Трамп еще в ходе президентской избирательной гонки обещал «разобраться» с Китаем, ЕС и соседями по НАФТА (Канада и Мексика).

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Сводки торговых баталий в последние месяцы чем-то напоминают боевые. Евросоюз с 25 июня установил 25%-ые пошлины на товары из США в сумме 2,8 млрд евро. Данный шаг стал ответом на действия Белого дома, с 1 июня взимающего налог на импорт стали и алюминия из ЕС в размере 25% и 10% соответственно. Президент Трамп на это пригрозил ввести 20%-ые пошлины на ввоз автомобилей из Евросоюза. Брюссель с одной стороны в очевидном шоке от происходящего, а с другой стороны обещает симметричный удар.

У двухдневного саммита ЕС 28-29 июня обширная повестка – миграция, безопасность, продление санкций в отношении России… Однако ключевой вопрос, который еврофункционеры боятся лишний раз афишировать, дабы не злить и провоцировать хозяина Овального кабинета – что делать с экономической линией США? Американцы систематически включают «дурку»: мол, вы же выступаете за свободную торговлю, поэтому прекратите поднимать пошлины на американские товары! Европейцы отвечают, что США начали первыми. Из Вашингтона им заявляют о защите национальных интересов США – а это святое и обсуждению не подлежит.

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Если у Брюсселя возникают трения с Пекином – там все хотя бы объяснимо. Запад и Восток, к тому же ЕС не признает Китай в качестве страны с рыночной экономикой. Когда китайцы предлагали объединенным европейцам совместно действовать против торгового беспредела Вашингтона – те заняли доброжелательную позицию в отношении США. Однако Дональд Трамп одними Китаем, Россией и Ираном не ограничивается, что и доказал пошлинами на сталь и алюминий. Кстати, помимо торговой войны с Евросоюзом металлургические пошлины подорвали Североамериканскую зону свободной торговли, то есть отношения Вашингтона с Мексикой и Канадой. Мехико и Оттава заявили о встречных ограничениях.

Эксперты и аналитики, привыкшие к дихотомии «Россия – коллективный Запад», вообще не понимают что происходит. Они призывают лагерь Запада срочно мириться, ведь есть Кремль, в котором сидит Путин, а он радуется раздорам внутри «цивилизованного мира». Но «злорадство» Москвы пока мало кого волнует и выяснение отношений внутри западного мира набирает обороты.

Резко падает рейтинг канцлера Ангелы Меркель в среде немецкого бизнеса. Перед экономикой Германии сейчас стоят вызовы критического характера. Белый дом добивается заморозки газопровода «Северный поток-2» и перехода европейцев на американский СПГ (сжиженный природный газ), а он на 35-40% дороже российского голубого топлива и автоматически создаст гигантские проблемы в конкурентоспособности германских товаров. Автомобили, на которые Трамп обещает «хорошую» пошлину, составляют десятую часть всего товарооборота между США и Евросоюзом. А это в первую очередь немецкие машины, и значит главный удар придется по германскому автопрому. Чтобы понять, какую роль играет автомобилестроение в экономике Германии (легковые и грузовые, автобусы, специальная автотехника), достаточно знать, что оно создает каждое пятое рабочее место страны. Обещанные санкции Вашингтона против Ирана для немецкого бизнеса тоже не пустяки – под угрозой срыва контракты на миллиарды евро.

Дональд Трамп проводит свои мероприятия под риторику «хватит сидеть на американской шее», но у нее имеются очевидные минусы. Когда субъекты перестают «сидеть на шее», то они начинают ходить своими ногами. А еще могут подойти и ударить в ответ. Не стоит забывать, что доставшийся Вашингтону в наследство имидж прошлых побед далеко не всегда соответствует сегодняшним раскладам и реалиям. Английский исследователь Пол Кеннеди в книге «Падение великих держав» указывает, что в конце 30-ых гг. XX века на США приходилось 41,7% мирового военно-промышленного потенциала. Для сравнения: у Германии было 14,4%, СССР – 14%, Великобритания – 10,2%, Франция – 4,2%, Италия – 2,5%, Япония – 2,5%, остальной мир – 10,5%. Из приведенных цифр становится понятно, почему США за годы Второй мировой войны произвели самолетов больше, чем все остальные государства – участники войны вместе взятые. Сегодня соотношение долей в мировом производственном потенциале выглядит сильно иначе.

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ВТО давно трещит по швам, однако действия президента Трампа, объективно направленные на развал организации, в случае их «успеха» главным проигравшим сделают США. Вашингтон глубже, чем кто-либо другой интегрирован в глобальную экономику. Уже хотя бы потому, что доллар – главная мировая валюта. Приход эры протекционизма больше всего ударит по американской хозяйственной системе. Ведь глобальной экономике мировая валюта жизненно необходима, а региональные экономические объединения разрозненного мира под протекционистскими «зонтами» без нее могут вполне обойтись.

Торговые войны Вашингтона с их пошлинами, тарифами и барьерами в принципе не могут пройти для мирового хозяйственного процесса безболезненно. Современные цепочки поставок (это относится не только к транснациональным компаниям) окутывают самые разные материки и государства, поэтому выставление препон в одном месте бумерангом бьет по всем звеньям паутины.

С 6 июля США начнут облагать 25%-ми пошлинами товары из Китая на сумму $34 млрд. Дональд Трамп на этом останавливаться не намерен и уже грозит Пекину новыми поборами на $200 млрд. Очень показательно, что в успех торговой войны с Поднебесной не верят даже провластные американские эксперты. Так, экономист Питер Наварро, директор Национального совета по торговле при Белом доме, сообщил: «Поскольку мы затеваем торговую войну с Китаем, нам было бы лучше выиграть ее. К сожалению, шансы на это кажутся ничтожными: план атаки Трампа предполагает, что и мы, и они проиграем».

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© ZONAkz, 2018г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

 

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