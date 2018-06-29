Возможность регистрации автомобилей через интернет появилась в Казахстане

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Астана. 29 июня. КазТАГ – Возможность регистрации автомобилей через интернет появилась в Казахстане, сообщает пресс-служба НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

«У казахстанцев появилась возможность перерегистрировать авто в онлайн режиме. Новый сервис на портале электронного правительства в пилотном режиме запустила государственная корпорация «Правительство для граждан» совместно с министерством внутренних дел РК и АО «Национальные информационные технологии», — сообщили в госкорпорации в пятницу.

Отмечается, что при наличии ЭЦП на портале электронного правительства граждане могут переоформить автомобиль без посещения спецЦОНа или регистрационно-экзаменационного подразделения МВД РК.

«На площадке межведомственной комиссии мы работаем над оптимизацией и упрощением государственных услуг. Поскольку услуги по регистрации автотранспорта пользуются все большей популярностью – мы вынесли предложение об их переводе в электронный формат. Новшество позволит не только экономить время граждан, но и сократить нагрузку на специализированные ЦОНы, которые только за 5 месяцев этого года оказали более 745 тыс. услуг по регистрации и перерегистрации автотранспорта», — сказал председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов.

Как уточнили в пресс-службе, при подаче заявки через портал не требуется сканирование никаких документов, все необходимые сведения подтягиваются из информационных систем.

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«Раньше для подачи заявки на оказание этой услуги продавцу и покупателю транспортного средства требовалось посетить фронт-офис «Правительства для граждан» в одно время и со всеми необходимыми документами на руках, что могло вызывать неудобства. Теперь у граждан появилась возможность подавать заявки в режиме онлайн, не выходя из дома. С помощью портала электронного правительства мы планируем и в дальнейшем облегчать многие процессы получения государственных услуг в режиме онлайн», — добавил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Асет Турысов.

В госкорпорации пояснили, что для получения услуги онлайн продавцу необходимо авторизоваться на портале egov.kz, ввести информацию о продаваемом авто, отправить запрос на проверку наличия штрафов, налоговых задолженностей и техосмотра, а при их наличии произвести оплату через портал электронного правительства.

«После этого покупатель сможет ознакомиться с заявкой в своем личном кабинете на портале электронного правительства, где после проверки штрафов можно перейти к оплате госпошлин за номерной знак, регистрацию транспортного средства и свидетельства о регистрации. Покупатель подтверждает смарт-сделку своим ЭЦП и ему останется только проехать в спецЦОН за номерным знаком либо заказать его доставку на дом», — сказано в сообщении.

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