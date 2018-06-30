Алматы. 30 июня. КазТАГ – Электроэнергию отключат на неделю на «Медеу» и «Шымбулаке» в Алматы, сообщает пресс-служба акима города.

«Высокогорный каток «Медеу», горнолыжный каток (ГЛК) «Шымбулак» и часть расположенных в этом секторе Алматы объектов в течение следующей недели будут отключены от подачи электроэнергии по сети 10 кВ. В рамках проводимых работ по переводу электрической нагрузки с ПС-220/110/10 кВ №131А «Горный гигант» на ПС-220/110/10-10 кВ №160А «Ерменсай» с 2 по 8 июля необходимо обесточить ПС №158А «Медеу новая» и ПС №159А «Шымбулак», — сообщили в АО «Алатау Жарық Компаниясы» в субботу.

По словам энергетиков, временные ограничения по электроснабжению предусмотрены условиями проекта перевода сетей 110 кВ, часть которого ведет компания Siemens.

«Перевод электронагрузок путем строительства новых 4-кабельных линий 110 кВ и реконструкции воздушных линий 220 кВ на напряжение 110 кВ было принято из-за угрозы возникновения оползней и рисков разрушения ПС 220/110/10 кВ №131 А «Горный гигант», что повлекло бы к массовому отключению горожан от электроэнергии», — говорится в сообщении.

В самом ГЛК «Шымбулак» добавили, что в связи с отключением электроэнергии на неделю будет приостановлена работа канатных дорог, тогда как крупные рестораны и одноименная гостиница будут работать в штатном режиме.