Отсутствие данных об использовании фонограмм на концерте может стать поводом для уголовного дела в РК

Астана. 2 июля. КазТАГ – Отсутствие данных об использовании фонограмм на концерте может стать поводом для уголовного дела в Казахстане, сообщает пресс-служба комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП) министерства национальной экономики РК.

«Информация об услуге в обязательном порядке должна содержать указание на использование фонограмм, аудиовизуальной записи при оказании развлекательных услуг исполнителями музыкальных произведений. (…) В случае выявления обмана и введения в заблуждение потребителей при проведении музыкально-развлекательных мероприятий, потребитель имеет право обратится с заявлением в правоохранительные органы», — сообщили в КРЕМЗКиПП МНЭ РК в понедельник.

В комитете подчеркнули, что потребитель имеет право на получение полной, достоверной и своевременной информации о товаре, работе или услуге, а также о продавце, изготовителе или исполнителе.

«Потребитель вправе обращаться с претензией к продавцу (изготовителю, исполнителю) товара (работы, услуги) об устранении нарушений прав и законных интересов и возмещении потребителю причиненного этими нарушениями убытка (вреда) в добровольном порядке», — добавили в пресс-службе.

В КООЗ уточнили, что, если в течение десяти календарных дней потребитель не получит ответа на претензию или ему откажут в устранении нарушения и возмещении в добровольном порядке причиненного убытка или вреда, он вправе обратиться в суд.

«Каждый потребитель имеет право заблаговременно знать, каким образом исполнители будут исполнять свои произведения, петь «живым» голосом либо под фонограмму», — заключили в комитете МНЭ РК.