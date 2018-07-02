В использовании ситуации с менингитом для повышения своих рейтингов упрекнули казахстанские СМИ в минздраве

Астана. 2 июля. КазТАГ – Баубек Коныров. Полученные от госорганов данные о менингите средства массовой информации использовали для повышения своих рейтингов, заявили в комитете охраны общественного здоровья (КООЗ) министерства здравоохранения РК в ответе на официальный запрос МИА КазТАГ.

«Считаем, что информацию, полученную от государственного органа, средства массовой информации и социальные сети использовали для своей имиджевой работы и повышения рейтингов, тогда как заболеваемость была ниже среднемноголетнего, то есть контрольного уровня по РК в 7 раз», — говорится в понедельник в ответе председателя КООЗ МЗ РК Жандарбека Бекшина на запрос редакции.

Он добавил, что в целом с 1 мая по 27 июня по данной теме в республиканских и региональных СМИ было опубликовано свыше 3 тыс. материалов и проведено более 12 тыс. лекций и бесед в организациях образования.

«Министерством здравоохранения РК в настоящее время проводится работа, по оказанию медицинской помощи больным менингококковой инфекцией и проведению противоэпидемических мероприятий по стабилизации ситуации. Меры к сотрудникам будут приниматься в соответствии с правовыми актами после получения официальных заключений правоохранительных органов», — сообщил глава КООЗ, отвечая на вопрос о том, было ли начато какое-либо внутреннее расследование в минздраве после ряда летальных случаев из-за менингококковой инфекции.

Напомним, 30 июня в министерстве внутренних дел РК в ответ на официальный запрос МИА КазТАГ сообщили, что по факту распространения ложных сведений о менингите в Алматы расследуют уголовное дело. Факт распространения заведомо ложной информации зарегистрирован в ЕРДР (едином реестре досудебных расследований) ДВД Алматы по п. 3 ч. 2 ст. 274 (распространение заведомо ложной информации с использованием информационно-коммуникационных сетей) УК РК.

Вспышка менингита в ряде южных регионов страны, в том числе и в Алматы была зафиксирована в последней декаде мая и в первой декаде июня. По последним данным министерства здравоохранения РК, с начала 2018 года в Казахстане зарегистрировано 63 подтвержденных случая менингококковой инфекции, из них 13 случаев закончились летально.