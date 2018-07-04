Morgan Stanley прогнозирует резкий рост цен на нефть во втором полугодии 2018 г.

Алматы. 4 июля. КазТАГ – Morgan Stanley прогнозирует резкий рост цен на нефть во втором полугодии 2018 года, сообщает РБК.

«Геополитическая напряженность и сокращение добычи в отдельных странах будут оказывать давление на глобальный нефтяной рынок в обозримой перспективе, пришел к выводу банк Morgan Stanley и резко повысил прогноз цены международного эталона Brent на второе полугодие 2018 года – сразу на $7,5, до $85 за барр. В последний раз Brent торговался на этом уровне в октябре 2014 года», — говорится в сообщении в среду.

По мнению аналитиков ценового агентства Platts, волатильности на глобальном рынке будут способствовать макроэкономическая нестабильность, риски торговой войны между США, Китаем и Европейским союзом (ЕС), а также возобновление беспорядков в Ливии.

«Во вторник, 3 июля, фьючерсы Brent котировались на уровне $77,26 за барр (по состоянию на 23:40 аст), а североамериканский бенчмарк WTI – на уровне $73,93. Риски в отношении экспорта иранской нефти стремительно выросли за минувшую неделю», — отмечают в своем обзоре аналитики Morgan Stanley Мартин Ратс и Эми Саджент.

Сообщается, что ранее, 26 июня на брифинге представитель государственного департамента США заявил, что Вашингтон «будет настаивать на том, чтобы страны свели импорт иранской нефти к нулю, и некоторые из них уже подтвердили это намерение». 2 июля еще одно подтверждение этим планам дал директор отдела политического планирования американского госдепа Брайан Хук, который заявил, что США стремятся обнулить поставки нефти из Ирана в как можно большее число стран и как можно скорее.

«В этих условиях мы считаем, что отгрузки иранской нефти на рынки Европы, Японии и Южной Кореи действительно упадут до минимума. Сейчас на них приходится порядка 1 млн из 2,7 млн барр морских поставок иранской нефти в сутки, по данным ClipperData. Банк также ждет сокращения иранских поставок в Индию и другие страны Азии, что отчасти может быть компенсировано увеличением экспорта в Китай. Добыча в Иране упадет с 3,8 млн барр в сутки во II квартале до 2,7 млн барр в сутки в IV квартале 2018 года и до 2,5 млн барр в сутки в 2019 году», — считают эксперты Morgan Stanley.

Также отмечается, что банк существенно пересмотрел свои оценки добычи в Ливии и Анголе.

«Политический кризис в Ливии спровоцировал остановку отгрузок с экспортных терминалов на востоке страны. Морские поставки из страны упали за последние две недели более чем вдвое, до 0,4 млн барр в сутки. Добыча восстановится до 0,8 млн барр в сутки в IV квартале 2018 года, но риски ее сокращения сохраняются. Падение морских поставок из Анголы снова ускорилось в июне, и план отгрузок на август указывает на дальнейшее падение. Стабильному снижению показателя способствует истощение зрелых месторождений», — заявляют аналитики Platts.

По мнению наблюдателей, поддержку мировому спросу в III квартале окажет завершение ремонтных работ на европейских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), а также начавшийся сезон летних отпусков, во время которого цены на горючее растут.

«Сложившиеся условия будут вынуждать страны, располагающие свободными мощностями, наращивать добычу. Именно это сделает Саудовская Аравия, которая выступит в традиционной для рынка роли стабилизирующего поставщика, то есть экспортера, который контролирует существенную долю рынка и может с минимальными издержками увеличивать или сокращать предложение продукта», — сказано в сообщении.

Банк существенно повысил прогноз добычи в Саудовской Аравии на II полугодие 2018 года, с 10,1 млн до 10,8 млн барр в сутки. Отмечается, что в 2019 году показатель увеличится до 11 млн барр в сутки.

«Прогнозы в отношении поставок из России, ОАЭ и Кувейта также незначительно пересмотрены в сторону повышения. В III и IV кварталах экспорт из России вырастет с 11 млн барр в сутки во II квартале до 11,1 и 11,2 млн барр в сутки в III и IV кварталах соответственно», — добавили аналитики.