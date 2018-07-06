Президент Узбекистана прибыл в Астану для участия в праздновании 20-летия столицы Казахстана

Алматы. 6 июля. КазТАГ – Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по приглашению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 6 июля прибыл в Астану, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

«Ш. Мирзиеева встретил первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин и другие официальные лица», — говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана в пятницу.

Отмечается, что Ш. Мирзиеев примет участие в мероприятии, посвященном 20-летию города Астаны.

Напомним, 6 июля казахстанцы празднуют 20-летие Астаны.

Решение о переносе столицы Казахстана из Алматы в Акмолу было принято постановлением Верховного совета РК 6 июля 1994 года, а 10 декабря 1997 года глава государства Н. Назарбаев окончательно утвердил данное решение. 6 мая 1998 года Акмола была переименована в Астану, а уже через 2 месяца – 10 июня состоялась официальная презентация Астаны мировому сообществу в качестве новой столицы Казахстана. День столицы отмечается 6 июля и является государственным праздником.