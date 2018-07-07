Свободного времени у мужчин в Казахстане в 2 раза больше, чем у женщин — исследование

Астана. 7 июля. КазТАГ — Свободного времени у мужчин в Казахстане в 2 раза больше, чем у женщин, свидетельствуют данные исследования, проведенного комитетом по статистике министерства национальной экономики РК.

«По результатам обследования 53,6% среднесуточного времени казахстанцев, или 12 часов 50 минут, приходится на личный уход (сон – 9 часов 13 минут, еда и питье – 2 часа 4 минуты, личная гигиена и уход – 1 час 27 минут и т.д.), на работу (занятость) – 2 часа 59 минут (12,4%), на ведение домашнего хозяйства – 2 часа 57 минут (12,3%), на обучение – 52 минуты (3,5%), на производство товаров для собственного использования – 18 минут (1,2%), а оставшиеся 4 часа 4 минуты (17,0%) приходятся на свободное время», — говорится в сообщении на сайте статкомитета.

«Мужское население в возрасте 15 лет и старше в среднем за один день затрачивает на работу 5 часов 29 минут, для женщин этот показатель составляет 4 часа 34 минуты, однако женщины на ведение домашнего хозяйства тратят больше времени (4 часа 14 минут) чем мужчины (1 час 28 минут). Свободного времени у мужчин (4 часа 6 минут) почти в 2 раза больше чем у женщин (2 часа 45 минут)», — уточняется в информации.

Согласно статданным, в будние дни занятые мужчины на работу в среднем тратят 9 часов и 1 минуту, женщины – 7 часов 53 минуты, на свободное время остается 2 часа 35 минут и 1 час 44 минуты соответственно.

Единовременное модульное обследование «Использование бюджета времени населением» проводится раз в 5 лет. В последнем обследовании в апреле 2018 года приняли участие 32 301 респондент в возрасте от 10 лет и старше.