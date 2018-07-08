Алматы. 8 июля. КазТАГ — Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в 46 км к юго-востоку от Алматы, сообщили казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 8 июля 2018 г. в 17 час. 20 мин. 3 сек. алматинского времени (8 июля 2018 г. в 11 час. 20 мин. 3 сек. по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 46 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана», — говорится в сообщении в воскресенье.

При этом уточняется, что магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра — 42.93° с.ш. 77.34° в.д. Глубина очага — 10 км.

Сведений об ощутимости, пострадавших и разрушениях нет.