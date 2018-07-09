Алматы. 9 июля. КазТАГ — 24 человека погибли, 338 пострадали при аварии на железной дороге в Турции, сообщает ТАСС.

«Число погибших при аварии на железной дороге в Турции выросло до 24, еще 338 человек пострадали», — приводится информация телеканала CNN Türk со ссылкой на заместителя премьер-министра Реджепа Акдага в понедельник.

Отмечается, что ранее сообщалось о 10 погибших и 73 пострадавших в результате инцидента.

По данным телеканала, поисково-спасательная операция закончилась в понедельник в 06.00 по местному времени (в 09.00 по времени Астаны). Все пострадавшие доставлены в больницы и получили медицинскую помощь. 124 человека остаются под наблюдением медиков.

Как уточняется, пассажирский поезд следовал в воскресенье по маршруту Капыкуле-Стамбул. В провинции Текирдаг часть состава сошла с рельсов и перевернулась. Причиной аварии стали проливные дожди, вымывшие грунт между рельсами и водопропускным тоннелем под железной дорогой.