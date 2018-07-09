На Шымкентском пивзаводе произошел пожар

Астана. 9 июля. КазТАГ – На Шымкентском пивоваренном заводе произошел пожар, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел РК.

«В 14.35 на территории Шымкентского пивоваренного завода произошло возгорание старых промасленных деревянных шпал и емкостей с остатками отработанного масла. Пожар локализован в 15.05 и ликвидирован в 15.48. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 225 кв.м», — сообщили в КЧС МВД РК в понедельник.

Причина пожара выясняется. Отмечается, что в ликвидации возгорания участвовали 56 пожарных с применением 9 единиц специализированной пожарной техники.