На Шымкентском пивзаводе произошел пожар

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Астана. 9 июля. КазТАГ – На Шымкентском пивоваренном заводе произошел пожар, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел РК.

«В 14.35 на территории Шымкентского пивоваренного завода произошло возгорание старых промасленных деревянных шпал и емкостей с остатками отработанного масла. Пожар локализован в 15.05 и ликвидирован в 15.48. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 225 кв.м», — сообщили в КЧС МВД РК в понедельник.

Причина пожара выясняется. Отмечается, что в ликвидации возгорания участвовали 56 пожарных с применением 9 единиц специализированной пожарной техники.

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