Нацбанк оставил базовую ставку на уровне 9%

Алматы. 9 июля. КазТАГ – Национальный банк РК (НБРК) принял решение оставить базовую ставку без изменений на уровне 9%, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

«Национальный банк РК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% с коридором +/-1%. Годовая инфляция находится внутри целевого коридора 2018 года и, по оценкам Национального банка, ее дальнейшая динамика будет складываться в пределах целевого коридора 2018 и 2019 годов. Однако вероятность реализации инфляционных рисков в кратко- и среднесрочной перспективе, особенно со стороны внешнего сектора и бюджетной политики, ограничивает потенциал смягчения денежно-кредитных условий в текущем году», — указывается в информации Нацбанка, распространенной в понедельник.

При этом отмечается, что инфляция продолжила нисходящий тренд в соответствии с оценками Национального банка.

«В первом полугодии 2018 года ее уровень демонстрирует более низкие показатели (2,6%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (3,7%), что обеспечило замедление годовой инфляции в июне до 5,9%. Снижение уровня инфляции обусловлено более благоприятным сезонным влиянием тенденций на агропродовольственных рынках и продолжающимся замедлением темпов роста цен внутренних производителей на потребительские товары», — считают в Нацбанке

Однако в НБРК не ожидают «ощутимое замедление годовой инфляции до конца текущего года» из-за невысокого уровня инфляции в III квартале 2017 года, учитываемого при статистических расчетах.

В то же время финрегулятор обращает внимание на «относительную устойчивость» инфляционных ожиданий населения.

«Количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед в июне осталась на уровне февраля и мая текущего года – 6%. Изменения ожиданий в марте (более низкие) и апреле (более высокие) отражали влияние текущих рыночных условий. Улучшается восприятие инфляции населением. Доля респондентов опроса, считающих, что «за прошедшие 12 месяцев цены на товары и услуги росли быстрее, чем раньше», сложилась в июне на минимальном уровне за весь период наблюдений и составила 44,2%», — подчеркивается в сообщении.

Что касается динамики роста экономической активности, то, по данным финрегулятора, она продолжает оставаться положительной.

«Краткосрочный экономический индикатор в январе-мае составил 5,1% в годовом выражении. Положительный вклад в рост внесли все основные отрасли – горнодобывающая и обрабатывающая промышленности, связь, торговля, транспорт и сельское хозяйство. При этом показатели экономического роста находятся выше своих потенциальных значений и поддерживаются расширением совокупного спроса, как внутреннего потребительского и инвестиционного, так и внешнего, что привносит проинфляционное давление в экономику», — указывается в информации НБРК.

Одним из факторов, продолжающий обеспечивать расширение потребительского совокупного спроса, по мнению Нацбанка, остается социальная направленность бюджетной политики, в то время как ситуация на внешних рынках носит разнонаправленный характер.

«Динамика цен на нефть продолжает оказывать положительное влияние, цены формируются выше показателей в $70 за барр, прогнозы экспертов по дальнейшей динамике цен остаются благоприятными. В июне впервые с начала года наблюдалось снижение международных цен на продовольствие. Индекс цен ФАО снизился на 1,3%, что обусловлено усилением торговой напряженности между странами. Наблюдалось снижение цен на зерновые. Однако перспективы производства основных зерновых культур ухудшаются, что может усилить инфляционный фон», — предупреждают в НБРК.

При этом отмечается, что в среднесрочном периоде возможно проинфляционное давление из-за ожидаемого повышения уровня инфляции в странах – основных торговых партнерах.

«В июне в результате ужесточения внешних монетарных условий наблюдалось ожидаемое укрепление доллара США на мировых рынках и изменение направленности потоков капитала из валют развивающихся рынков, включая тенге, в доллары США. В частности, объем краткосрочных нот Национального банка у нерезидентов снизился с марта по июнь текущего года с Т454 млрд до Т241 млрд, что стало одним их факторов ослабления тенге», — говорится в сообщении.

Между тем денежно-кредитные условия, по мнению Нацбанка, продолжают поддерживаться «на нейтральном уровне».

«В целях управления инфляционными ожиданиями на фоне неустойчивых внешних факторов и вероятности реализации проинфляционных рисков не исключается изменение характера денежно-кредитных условий на более жесткий», — подчеркивается в информации НБРК.

Кроме того, указывается, что финрегулятор в скором времени может пересмотреть параметры своей монетарной политики.

«Учитывая, что операционный ориентир денежно-кредитной политики – индикатор TONIA – находится ближе к нижней границе процентного коридора базовой ставки, Национальный банк также рассматривает возможность повышения операционной эффективности денежно-кредитного регулирования. Во втором полугодии 2018 года будет изучен вопрос целесообразности сужения границ коридора», — подчеркивается в информации Нацбанка.

Напомним, что очередное решение по базовой ставке будет объявлено 3 сентября 2018 года в 17.00 по времени Астаны.