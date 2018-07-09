Астана. 9 июля. КазТАГ – Оплата наличными за проезд в городских автобусах Астаны вдвое вырастет с 21 июля, сообщает Elorda Aqparat.

«В соответствии с постановлением правительства РК «Об утверждении правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в столице» ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» сообщает об изменении с 21 июля 2018 года тарифа на проезд в общественном транспорте столицы в городском и пригородном сообщениях», — сообщили транспортном управлении столицы в понедельник.

В частности, установленный тариф на проезд в общественном транспорте Астаны в городском сообщении «подлежит дифференциации при оплате через электронную систему».

«Тарифы на городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщениях столицы устанавливаются в следующих размерах: на обычные городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при безналичной оплате посредством электронного проездного документа Т90; на обычные городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при оплате наличными средствами Т180», — уточнили в ведомстве.

На экспрессные городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при безналичной оплате посредством электронного проездного документа стоимость составит Т180, а при оплате наличными – Т250.

«В пригородном сообщении города Астаны при безналичной оплате посредством электронного проездного документа Т8 за 1 км, в пригородном сообщении г. Астаны при оплате наличными средствами Т11,5 за 1 км», — сказано в сообщении.

Как отметили в управлении, «при неисправности системы электронной оплаты за проезд, пассажир, осуществляющий оплату через электронный проездной документ, имеет право на бесплатный проезд».

«Тариф на проезд в общественном транспорте столицы в городском и пригородном сообщениях для детей в возрасте от 7 до 15 лет в соответствии с законом РК «Об автомобильном транспорте» предусматривается с оплатой 50% от полной стоимости проездного документа (билета)», — сообщили в управлении.

Напомним, как сообщалось 28 июня, депутаты маслихата Астаны поддержали внедрение дифференцированного тарифа, предусматривающего увеличение тарифа за проезд в автобусах города до Т180 при оплате наличными. О том, что с середины июля в городе будет введен дифференцированный тариф за проезд в автобусах, в мае впервые сообщил аким Астаны Асет Исекешев.