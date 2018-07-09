Соболезнования выразил Назарбаев в связи с многочисленными жертвами из-за ливней и оползней в Японии

Новости 47 0

Астана. 9 июля. КазТАГ – Соболезнования выразил президент РК Нурсултан Назарбаев в связи с многочисленными жертвами из-за ливней и оползней в Японии, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент РК Н. Назарбаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии Синдзо Абэ», — сообщили в понедельник в Акорде.

Отмечается, что глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате ливневых дождей и оползней.

«Разделяя горечь утраты, выражаю соболезнование тем, кто потерял своих близких и пострадал от стихии, а также всему народу Японии», — написал Н. Назарбаев.

Президент РК заверил, что Казахстан в это трудное время солидарен с Японией, и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям.

Власть не успевает за темпом урбанизации Власть не успевает за темпом урбанизации
3760

Напомним, сильные дожди возникли из-за воздействия тайфуна «Прапирун», который в среду прекратил существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане. По последним данным, из-за тропического шторма в Японии погибли более 100 человек. Еще 56 человек пропали без вести.

Похожие материалы:

  1. Количество жертв ливней в Японии превысило 100 человек
  2. Назарбаев подчеркнул значимость проекта «Регионы в дар Астане» в социальном и культурном развитии столицы
  3. Астана строилась и строится всем Казахстаном – Назарбаев
  4. Экс-глава секты «Аум Синрике» Асахара по делу об атаке в токийском метро казнен в Японии
  5. Запретить продажу глушителей связи в РК предложил депутат

Новости партнеров

Загрузка...