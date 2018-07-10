Эксплуатация зданий ж/д вокзала Алматы-2 приостановлена из-за нарушения правил пожарной безопасности

Алматы. 10 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева. Суд приостановил эксплуатацию зданий и территории железнодорожного вокзала Алматы-2 из-за нарушения правил пожарной безопасности, говорится в материалах дела, опубликованных в сервисе «Судебный кабинет».

«Приостановить деятельность по эксплуатации зданий и территорий железнодорожного вокзала «Алматы-2», расположенного по адресу: г.Алматы, пр.Абылай хана, 1, принадлежащий филиалу «Алматинское отделение магистральной сети» акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», до полного устранения всех нарушений требований норм и правил пожарной безопасности», — говорится в решении суда.

В иске ДЧС говорится, что, согласно проведенной в июле 2017 года проверке, были установлены грубые нарушения требований пожарной безопасности. После чего почти все нарушения были устранены.

Однако неисправленными остались неработающая автоматическая пожарная сигнализация в здании вокзала и на объекте не создана негосударственная противопожарная служба без выездной техники.

«В связи с тем, что здания и территории железнодорожного вокзала Алматы-2, принадлежащие ответчику, находятся и эксплуатируется в пожароугрожаемом состоянии, с нарушениями требований пожарной безопасности, что влечет за собой угрозу жизни и здоровью людей, просим суд приостановить деятельность по эксплуатации зданий и территорий железнодорожного вокзала Алматы-2, до полного устранения всех нарушений требований норм и правил пожарной безопасности», — отмечается в иске департамента по ЧС.

В суде представитель «КТЖ» просил отказать в удовлетворении иска в полном объеме, так как 19 февраля 2018 года ответчиком был заключен договор с ТОО «Innovision Group», по условиям которого исполнитель обязался оказать услуги по техническому обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и в настоящее время приступил к устранению нарушений.

Решение суда не вступило в законную силу и находится на обжаловании в апелляционной инстанции.