РФ одобрила проект соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве

Алматы. 10 июля. КазТАГ — Правительство РФ одобрило проект соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве, сообщается на сайте кабмина РФ.
«Подписанным распоряжением правительством РФ одобрен проект соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве. Цель соглашения – формирование международно-правовой базы торгово-экономических отношений в сферах промышленности, сельского хозяйства, торговли, туризма и других отраслях экономик государств сторон, представляющих взаимный интерес», — говорится в тексте распоряжения, опубликованного во вторник.
В ходе Четвертого Каспийского саммита, который состоялся в Астрахани 29 сентября 2014 года, Туркменистанской стороной была выдвинута инициатива о разработке странами «каспийской пятерки» межправительственного соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. Инициатива была поддержана президентом России Владимиром Путиным и другими участниками саммита.
Предусматривается, что стороны в соответствии с национальным законодательством будут содействовать эффективному использованию экономических ресурсов, реализации совместных инвестиционных проектов и программ, обмену опытом по вопросам создания и развития особых, специальных, свободных экономических зон, взаимодействию в сфере цифровой экономики, развитию сотрудничества между регионами и городами государств сторон.
Напомним, проект соглашения между правительствами прикаспийских
Отметим, что помимо указанного
Проект самой конвенции о правовом статусе Каспийского моря также одобрен на уровне правительств некоторых стран-подписантов, а 30 июня МИА КазТАГ сообщало о том, что Россия уже готова подписать этот документ. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.
Как отмечалось ранее, Казахстан станет депозитарием соглашения правительств прикаспийских