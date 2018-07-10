РФ одобрила проект соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве

Алматы. 10 июля. КазТАГ — Правительство РФ одобрило проект соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве, сообщается на сайте кабмина РФ.

«Подписанным распоряжением правительством РФ одобрен проект соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве. Цель соглашения – формирование международно-правовой базы торгово-экономических отношений в сферах промышленности, сельского хозяйства, торговли, туризма и других отраслях экономик государств сторон, представляющих взаимный интерес», — говорится в тексте распоряжения, опубликованного во вторник.

В ходе Четвертого Каспийского саммита, который состоялся в Астрахани 29 сентября 2014 года, Туркменистанской стороной была выдвинута инициатива о разработке странами «каспийской пятерки» межправительственного соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. Инициатива была поддержана президентом России Владимиром Путиным и другими участниками саммита.

Предусматривается, что стороны в соответствии с национальным законодательством будут содействовать эффективному использованию экономических ресурсов, реализации совместных инвестиционных проектов и программ, обмену опытом по вопросам создания и развития особых, специальных, свободных экономических зон, взаимодействию в сфере цифровой экономики, развитию сотрудничества между регионами и городами государств сторон.

Напомним, проект соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово- экономическом сотрудничестве был согласован на заседании специальной рабочей группы (СРГ) по разработке конвенции о правовом статусе Каспийского моря, которое проходило в период с 21 по 24 мая в Астане.

Отметим, что помимо указанного документа Казахстан выступит депозитарием и соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море. Как стало известно 22 июня, в рамках конвенции о правовом статусе Каспийского моря Казахстан, Россия, Азербайджан, Иран и Туркменистан договорились о невозможности присутствия на Каспии вооруженных сил других государств.

Проект самой конвенции о правовом статусе Каспийского моря также одобрен на уровне правительств некоторых стран-подписантов, а 30 июня МИА КазТАГ сообщало о том, что Россия уже готова подписать этот документ. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.

Как отмечалось ранее, Казахстан станет депозитарием соглашения правительств прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве, сообщается в проекте постановления кабмина РК «О подписании соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве».