Топ-менеджмент «Астана LRT» подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

Алматы. 10 июля. КазТАГ — В Астане расследуется уголовное дело в отношении руководства главной транспортной компании ТОО «Астана LRT», которое подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, пишет газета «Время».

«Следователи антикоррупционной службы выяснили, что 4 года назад «Астана LRT» перечислила подрядной организации «Бюро Веритас Казахстан Индастриал Сервисез» Т336 688 100. За эти средства последние должны были осуществлять технический надзор по проекту новых транспортных систем «Астана BRT». Между тем у столичной транспортной компании стоял лимит – расходы не должны были превышать Т211 635 600. Именно разницу в Т125 052 500 борцы с коррупцией отнесли к ущербу, который был нанесен государству», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

На данный момент проводится досудебное расследование.

«Астана LRT» была создана в 2011 году постановлением столичного акимата. Основные функции компании: создание новой транспортной системы, модернизация имеющейся инфраструктуры, внедрение инноваций и новых технологий в отрасль, управление комплексом.

На данный момент ТОО также курирует оплату проезда, платные стоянки, закрытые остановки и другое.

Относительно проекта Астана BRT отмечается, что он создавался для внедрения дифоплаты за проезд, основанной на подсчете количества пройденных остановок. При этой системе пассажиры могут пересаживаться из одного автобуса в другой с экономией времени и средств. Но пока этот тариф толком не работает.

ТОО «Бюро Веритас Казахстан Индастриал Сервисез» — крупнейшая международная компания в области тестирования, контроля и сертификации.