«Казгидромет» согласился включать данные гражданских пылемеров в Алматы в свои отчеты

Астана. 12 июля. КазТАГ – РГП «Казгидромет» согласилось включать данные гражданских пылемеров в Алматы в свои отчеты, сообщает пресс-служба проекта AUA Group.

«Казгидромет» согласился включить данные гражданских пылемеров в ежемесячный информационный бюллетень «О состоянии окружающей среды РК» и, в перспективе, также транслировать их через свое мобильное приложение. Для этого приборы должны быть проверены, а данные переведены в единую систему измерения», — говорится в сообщении в четверг по итогам встречи руководителей рабочей группы AUA Group и сети гражданского мониторинга качества воздуха Airkaz с руководителями РГП.

Отмечается, что по закону средства измерений, применяемые в сфере осуществления государственного метрологического контроля, подвергаются поверке при выпуске из производства или ремонта, эксплуатации и ввозе по импорту после утверждения их типа или метрологической аттестации и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений.

«Пылемер AUA Group «ВАМ 1020» уже поверен, и для него осталась лишь стадия разрешения: в соответствии с п. 3 ст. 144 (создание сетей наблюдений в рамках Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов согласовывается с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды) ЭК РК стороны договорились направить официальный запрос в министерство энергетики РК о согласовании и публикации показателей по прибору «BAM-1020» в ежемесячном информационном бюллетене «О состоянии окружающей среды РК», — уточнили в пресс-службе.

На встрече обсуждался вопрос вынесения жителям Алматы рекомендаций при повышенных концентрациях вредных веществ, например, не открывать окна, надеть маски, не бегать и не заниматься спортом на улице и так далее.

«Выяснилось, что чтобы сделать подобное предупреждение жителям Алматы, «Казгидромет» должен запрашивать разрешение министерства здравоохранения, а также официальную расшифровку всех терминов и описание последствий влияния вредных веществ», — говорится в сообщении.

Также стороны договоренность об установке одного из приборов сети Airkaz возле прибора «Казгидромет», чтобы выявить, есть ли расхождения в одной точке наблюдения и проанализировать, с чем это может быть связано.

«Филиал РГП по г. Алматы получил распоряжение уже на следующей неделе установить 1 датчик PMS5003 на автоматической станции №30 (мкр. «Шанырак», ул. Жанкожа батыра, 26) и в течение месяца провести сравнительный анализ поступающей информации. По итогам будет представлен протокол проведенного сравнения. А руководители «Казгидромет» пообещали, что после прохождения всех необходимых процедур, согласно требованиям законодательства РК, РГП «Казгидромет» начнет также публиковать информацию по датчикам PMS5003 в ежемесячном бюллетене «О состоянии окружающей среды РК», — добавили в пресс-службе.