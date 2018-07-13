Генпрокуратуре РК приходится исправлять в кассации элементарные ошибки судебных актов

Астана. 13 июля. КазТАГ – Баубек Коныров. Не все прокуроры пользуются созданной им в помощь системой «Заңдылық», поэтому прокуроры в кассации в Верховном суде исправляют элементарные ошибки судей, сообщил заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов.

«Созданная система «Заңдылық» способна автоматически сверять соответствие решений норм УК и подсказывать о возможных ошибках. Работа этой системы вывела на качественный уровень анализа, но на местах, в половине случаев, наши прокуроры не пользовались программой, из-за этого позиция прокуроров была неверной, неправильно были ориентированы суды. В других случаях сами прокуроры не могли отстоять свою позицию, когда они правильно говорили, но суд принимал противоположное решение. (…) Мы учинили спрос со своих прокуроров за каждое нарушение. Вооружили их навыками и технологиями. Однако, что мы видим? Нам все равно приходится исправлять в кассации элементарные ошибки судебных актов. Это 70%, то есть ответственность и на судьях. У нас не было цели оценивать их работы, мы получали из базы списки дел и госообвинителей, волей-неволей такой реестр есть и на судей», — сказал М.Ахметжанов в ходе совещания по итогам работы судов за первое полугодие 2018 года в пятницу.

Он напомнил, что созданная специально в помощь система «Заңдылық» позволяет разбивать ошибки по регионам, из них программа определяет где больше всего нарушений.

«К примеру, Алмалинский районный суд Алматы. Получаем список судей и видим, что наибольшее число исправленных приговоров у Иманкулова. Можно посмотреть виды ошибок: неправильное разрешение иска, неправильное применение статьи 60. Или, к примеру, по делу Манапова нарушены правила по назначению наказания. Ему дали 6 лет с конфискацией, что исправил Верховный суд по кассации. Суд первой инстанции не учел требований статей 55, 56, согласно которым максимальный срок наказания не мог превышать 4 года, и неверная конфискация. Здесь и не послушали позицию государственного обвинителя, и апелляцию проморгали, и вот такие элементарные ошибки мы исправляем в Верховном суде», — пояснил замгенпрокурора.

Глава Верховного суда РК Жакип Асанов в свою очередь проинформировал, что в 2017 году Верховный суд удовлетворил 550 протестов генпрокуратуры, в этом году — 200, но в то же время добавил, что судебная система «не слышит генпрокуратуру».

«Судебная система не слышит прокуратуру, я имею ввиду генпрокуратуру. Уже 2 года как разработана программа. В прошлом году надо было делать звонок. 550 протестов удовлетворены Верховным судом, такого никогда не было. Это столько сколько за последние 8-9 лет. Неужели это несерьезный сигнал? Готовая программа, подаренная суду, а мы не слышим. Почему? Потому что амбиции, потому что считаем, что мы лучше всех знаем, не надо нас учить. Вот эти амбиции мешают нам решать государственные вопросы, пока эти амбиции будут, никаких улучшений в работе не будет», — сказал Ж.Асанов.