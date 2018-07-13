Грубиянов и алкоголиков из числа госслужащих намерены заносить в специальную базу в РК

Астана. 13 июля. КазТАГ – Грубиянов и алкоголиков из числа государственных служащих намерены заносить в специальную базу в Казахстане, сообщается в концепции проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции».

«Некоторые этические нарушения госслужащих, вызывающие широкий общественный резонанс и обоснованную критику со стороны общества, наносят имиджу государственной службы существенный вред и фактически дискредитируют ее. К таким этическим нарушениям относятся использование служебного автотранспорта в личных целях, грубость в обращении с гражданами и коллегами, управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также нахождение госслужащего в общественном месте в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. (…) Вышеуказанные составы этических правонарушений предлагается перевести в разряд проступков, дискредитирующих госслужбу, что существенно усилит ответственность за их нарушение. Сведения о лицах, совершивших проступки, дискредитирующие государственную службу, вносятся в базу специальных учетов (КПСиСУ), и в период действия дисциплинарного взыскания они не могут продвигаться по службе. При этом, в случае увольнения лица за подобный проступок, впредь он на госслужбу не допускается», — говорится в представленной в пятницу концепции.

По словам разработчиков документа, государственная служба предъявляет к личности государственного служащего высокие требования по соблюдению норм служебной этики. Они отметили, что положительный образ государственного служащего складывается не только из умения общаться с людьми, «но и из внешнего облика, речи, манеры поведения в целом».

«Введение дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу, позволило усилить превенцию коррупции за счет профилактики нарушений служебной дисциплины, которые нередко служат предтечей для более тяжких правонарушений, в том числе коррупционного характера. (…) Полагаем, что служебная этика как система общих ценностей и правил, регулирующих государственную службу, будет являться одним из механизмов сдерживания чиновничьей коррупции», — добавили авторы концепции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Казахстане хотят расширить состав субъектов коррупционных правонарушений среди сотрудников субъектов квазигосударственного сектора. По словам разработчиков концепции законопроекта, результаты антикоррупционного мониторинга показывают, что «сфера закупок на сегодняшний день является одной из наиболее коррумпированных». Кроме того, стало известно, что министерство внутренних дел, министерство финансов, министерство обороны, министерство юстиции и местные исполнительные органы (МИО) остаются наиболее коррумпированными структурами в Казахстане.