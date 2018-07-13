Мобильных операторов в РК могут обязать производить перерасчет за ухудшение связи без письменного заявления абонента

Астана. 13 июля. КазТАГ – Мобильных операторов в Казахстане могут обязать производить перерасчет за ухудшение связи без письменного заявления абонента, сообщается в проекте приказа министерства информации и коммуникаций РК «О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года №171 «Об утверждении правил оказания услуг связи».

«В п. 12 (правил – КазТАГ) пп. 5) изложить в следующей редакции: «5) принимает в течение 3 календарных дней со дня подачи абонентом заявления об ухудшении качества услуг телефонной связи необходимые меры по восстановлению качества и производит перерасчет абонентской платы. При этом каких-либо заявлений или обращений для производства перерасчета абонентской платы за ухудшения качества услуг телефонной связи со стороны абонента не требуется. Данный перерасчет производится на следующий месяц», — говорится в представленном в пятницу документе.

Еще одним нововведением может стать исключение не только правительственной, но и президентской связи из списка сетей и средств связи, действие которых может быть приостановлено в приоритетном порядке государственными органами во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Помимо этого, операторов связи намерены обязать сообщать абонентам информацию, необходимую для заключения договора, на государственном и русском языках. Кроме того, разработчики приказа планируют уточнить понятие «спама».

«Спам – пересылка абоненту (пользователю) информации и/или контента, без согласия абонента (пользователя) и не имеющих прямого отношения к услугам оператора, за исключением коротких текстовых сообщений при наличии государственно-социального заказа, а также в целях оказания содействия правоохранительным и государственным органам», — сказано в предлагаемой редакции правил.

Вместе с тем, если сейчас оператор сотовой связи обязан уведомлять своего абонента при его въезде в страну роуминг-партнера о том, что у него может образоваться задолженность в связи с отсутствием системы, позволяющей отслеживать продолжительность соединений в режиме реального времени, то после вступления приказа в силу мобильные операторы, возможно, будут обязаны предоставлять абонентам информацию о тарифах роуминг-партнера.

«Оператор сотовой связи уведомляет своего абонента при его въезде в страну роуминг-партнера о тарифах действующей в стране роуминг-партнера. При этом, для абонентов, выбравших авансовый порядок расчетов оказание услуг связи осуществляется после поступления на лицевой счет денег, достаточных для оплаты услуг сотовой связи. При отсутствии на лицевом счете абонента денег, достаточных для оплаты услуг сотовой связи, оператор сотовой связи прекращает оказание услуг связи, в том числе в роуминге с учетом положений п. 26 настоящих правил. В случае образования задолженности у абонента в связи с не прекращением оказания услуг связи оператором сотовой связи, последний обязан списать данную задолженность без каких-либо заявлений или обращений абонента», — гласит предложенная поправка.

Кроме того, ожидается, что при окончании объема услуг, предусмотренных тарифным планом или акционным предложением, оператор сотовой связи должен будет уведомлять об этом абонента и взимать плату за дополнительный объем услуг только с его согласия путем отправки коротких текстовых сообщений.

«В правила оказания услуг доступа к интернету, утвержденных указанным приказом, п. 19 дополнить пп. 11-1) (…) следующего содержания: «11-1) минимальное гарантированное значение пропускной способности интернета, предоставляемого посредством фиксированной сети связи», — говорится в проекте приказа.

По словам разработчиков документа, дополнение вносится в целях установления минимальной гарантированной пропускной способности.

Ожидается, что при приостановлении оказания услуг доступа к интернету оператором услуг доступа к интернету оплата взиматься не будет.

«При оказании услуг доступа к интернету оператор услуг доступа к интернету (…) принимает в течение семи календарных дней со дня подачи абонентом заявления об ухудшении качества услуг передачи данных необходимые меры по восстановлению качества, при этом, перерасчет за оказанные услуги осуществляется без каких-либо обращений и заявлений абонента», — сказано в новой редакции пп. 14 п. 13 правил.

Согласно документу, при формировании счета для оплаты услуг доступа к интернету оно должно будет включать перерасчет за ухудшение качества услуг передачи данных.

Помимо этого, в правила вносится новый пункт под №36, направленный на недопущение образования задолженности у абонентов.

«Оказание услуг доступа к интернету приостанавливается абоненту в случае: не оплаты по истечении расчетного периода при кредитном порядке расчетов; не внесения на свой лицевой счет денег, достаточных для оплаты услуг доступа к интернету при авансовом порядке расчетов. При этом взимание денежных средств при прекращении оказания услуг доступа к интернету не допускается», — гласит он.

Проект приказа вынесен на публичное обсуждение до 27 июля.