Установить уголовную ответственность за дачу взятки и коммерческий подкуп в пользу третьих лиц планируют в РК

Астана. 13 июля. КазТАГ – Установить уголовную ответственность за дачу взятки и коммерческий подкуп в пользу третьих лиц планируют в Казахстане, сообщается в концепции проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции».

«В отчете IV раунда мониторинга Стамбульского плана (действий по борьбе с коррупцией – КазТАГ) экспертами рекомендовано установить уголовную ответственность за дачу взятки и коммерческий подкуп в пользу третьих лиц. Следует отметить, что «Дача взятки» и «Получение взятки» являются разными составами преступлений, один состав не охватывает другой. Дача взятки в пользу третьего лица не может быть криминализирована через состав получения взятки, поскольку последний касается действий взяткополучателя и не предусматривает ответственность взяткодателя. В этой связи, предлагается внести изменения в ст. 366 (получение взятки) и 367 (дача взятки) УК путем добавления слов «для себя или других лиц», — говорится в представленной в пятницу концепции.

Законопроект подразумевает также установление в качестве предмета взятки не только имущественных, но и неимущественных блага и преимуществ.

«Речь должна идти о широком содержании понятия взятки или неправомерного преимущества, которое должно включать в себя блага, являющиеся нематериальными (то есть блага, которые не представляют собой вещественный объект и не представлены таковыми и стоимость которых не может быть точно измерена) и/или неденежными (не связанными с деньгами и не состоящими из денег). Именно поэтому во всех основных составах коррупционных преступлений, указанных в гл. 3 конвенции ООН против коррупции, предмет преступления не определяется через перечень в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера, а формулируется широко как «неправомерное преимущество», — пояснили разработчики документа.

В этой связи, понятие «взятки» предлагают включить в понятийный аппарат УК РК соответствии с международными стандартами.

Кроме того, предлагают предусмотреть в законодательстве порядок и условия возвращения активов и распоряжения ими в соответствии со ст. 57 конвенции ООН против коррупции, а также увеличить в КоАП сроки давности для привлечения физических и юридических лиц к административной ответственности за коррупционные правонарушения до 3 и 5 лет соответственно. Помимо этого, разработчики концепции хотят установить административную ответственность за совершение действий или бездействия в условиях конфликта интересов, за непринятие мер по предотвращению и разрешению конфликта интересов, за неуведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения. Также предлагается распространить определение термина «коррупция» на частный сектор.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 27 июля.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Казахстане хотят расширить состав субъектов коррупционных правонарушений среди сотрудников субъектов квазигосударственного сектора. По словам разработчиков концепции законопроекта, результаты антикоррупционного мониторинга показывают, что «сфера закупок на сегодняшний день является одной из наиболее коррумпированных». Кроме того, стало известно, что министерство внутренних дел, министерство финансов, министерство обороны, министерство юстиции и местные исполнительные органы (МИО) остаются наиболее коррумпированными структурами в Казахстане. Еще одним нововведением может стать создание базы, куда планирую заносить грубиянов и алкоголиков из числа госслужащих. Помимо этого, специалистов по государственным закупкам и проверяющих в Казахстане хотят обязать подписывать «договора о неподкупности».