Алматы. 13 июля. КазТАГ – Защитить сообщающих о фактах коррупции от преследований и притеснений предлагают в Казахстане, сообщается в концепции проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции».

«Рекомендацией IV раунда мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития – КазТАГ) Казахстану предлагается предусмотреть в законодательных актах детальные положения о защите лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях, в частности действенные гарантии их непритеснения и защиты от преследования», — говорится в представленной в пятницу концепции.

Кроме того, по словам разработчиков документа, предлагается пересмотреть положения КоАП, устанавливающие ответственность за сообщение недостоверных сведений о коррупции, «поскольку факты коррупции трудно доказуемы и информация о них может быть специально рассмотрена как умышленная дезинформация».

«Установленный по ст. 439 (заведомо ложная информация о факте коррупционного правонарушения) КоАП штраф в размере 200 МРП является чрезмерным. К примеру, за заведомо ложный вызов органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийных служб, штраф налагается в размере 30 МРП, за повторное правонарушение – 60 МРП. В этой связи предлагается смягчить административную ответственность по ст. 439 КоАП», — сказано в документе.

Концепция законопроекта вынесена на публичное обсуждение до 27 июля.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Казахстане хотят расширить состав субъектов коррупционных правонарушений среди сотрудников субъектов квазигосударственного сектора. По словам разработчиков концепции законопроекта, результаты антикоррупционного мониторинга показывают, что «сфера закупок на сегодняшний день является одной из наиболее коррумпированных». Кроме того, стало известно, что министерство внутренних дел, министерство финансов, министерство обороны, министерство юстиции и местные исполнительные органы (МИО) остаются наиболее коррумпированными структурами в Казахстане. Еще одним нововведением может стать создание базы, куда планирую заносить грубиянов и алкоголиков из числа госслужащих. Помимо этого, специалистов по государственным закупкам и проверяющих в Казахстане хотят обязать подписывать «договора о неподкупности». Вместе с тем, предлагают установить уголовную ответственность за дачу взятки и коммерческий подкуп в пользу третьих лиц, а также внести ряд других поправок в антикоррупционное законодательство, ужесточающих ответственность за коррупцию.

1 МРП = Т2 405.