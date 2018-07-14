Астана. 14 июля. КазТАГ – Младшая дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия Назарбаева родила дочь, сообщили друзья семьи.

«Алия родила дочь 2 дня назад. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Имя новорожденной еще не дали», — сказали друзья.

У младшей дочери президента это четвертый ребенок. В семье воспитываются дочери Тиара и Алсара, сын Алдияр. Алия замужем за Димашем Досановым.

Д. Досанов родился в 1981 году в Алматы. Имеет три высших образования. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, а также имеет степень магистра делового администрирования (MBA) Джорджтаунского университета (США). В разное время работал в АО «РД «КазМунайГаз», с 2014 года – генеральный директор ТОО «Казахстанско-китайский трубопровод», ныне возглавляет АО «КазТрансГаз». Его дядя – Сабит Досанов – известный писатель.

Сама Алия в разное время работала помощником директора радио «Европа плюс», консультантом общего отдела администрации президента Казахстана, президентом корпорации «Алматыфарм», генеральным директором ТОО «Caspian Industries Ltd», председателем совета директоров ТОО «Элитстрой». Рекламировала собственную линию ювелирных украшений Alsara.