Избранного в минувшую среду «с нарушениями» Елекеева на посту главы РПЧСИ РК сменил Бекетов

Астана. 16 июля. КазТАГ – Избранного в минувшую среду «с нарушениями» Ирака Елекеева на посту председателя правления республиканской палаты частных судебных исполнителей (РПЧСИ) Казахстана сменил Кулахмет Бекетов, сообщает пресс-служба министерства юстиции РК.

«16 июля текущего года состоялось заседание президиума РПЧСИ с участием председателя Амангельды Абдолова. В работе президиума приняло участие большинство его членов от областей и уполномоченного органа, ими председателем правления РПЧСИ избран К. Бекетов. Также проведены выборы новых четырех членов Правления. Ранее проведенное 11 июля заседание президиума признано несостоявшимся, ввиду допущенных нарушений при его проведении», — сообщили в минюсте в понедельник.

В ведомстве добавили, что новому председателю правления предложено созвать внеочередной съезд, на котором будут обсуждены имеющиеся проблемные вопросы, возникшие в институте частных судоисполнителей (ЧСИ).

Как сообщалось ранее, 11 июля в г. Астана состоялось очередное заседание президиума РПЧСИ. Как сообщили в пресс-службе палаты, в рамках президиума, который является органом управления РПЧСИ, состоялось переизбрание председателя правления. Отмечалось, что по итогам голосования большинства членов президиума, новой главой института частных судебных исполнителей сроком на 3 года тогда был избран ветеран юстиции И. Елекеев. В пресс-службе тогда добавили, что он является одним из инициаторов внедрения института, которому принадлежит идея необходимости и создания частной модели исполнения в Казахстане». Однако 16 июля в министерстве юстиции заявили о допущенных нарушениях при голосовании, отметив, что в РПЧСИ просят переизбрать руководство.

Еще раньше, 2 июля в минюсте заявили, что действующее руководство РПЧСИ «показало свою устойчивую неспособность выполнять свои функции». В связи с этим и рядом других замечаний минюст для обсуждения накопившихся проблем заявил о необходимости проведения внеочередного съезда частных судоисполнителей Казахстана. 3 июля в РПЧСИ, комментируя сообщение МЮ РК, заявили, что накопившиеся проблемы в некоммерческой организации за последние полгода созданы из-за внешнего фактора.

Напомним, 20 февраля члены республиканской палаты РПЧСИ сообщили о попытке органов юстиции сместить действовавшего тогда главу палаты Сергея Ли и оказываемом на них давлении. Об этом было заявлено на заседании президиума РПЧСИ 16 февраля, но уже через несколько дней главе филиала по Карагандинской области Юрию Пушкареву пригрозили приостановкой лицензии. Заместитель председателя президиума РПЧСИ Алма Тажигулова заявила, что на бывшего руководителя филиала РПЧСИ по Карагандинской области Даурена Куанышева так же было оказано давление. Она рассказала, что Д. Куанышев оставил место руководителя филиала палаты, так как ему «намекнули», что работать ему дальше не дадут. Более того, А. Тажигулову, как она отметила, крайне возмутил тот факт, что департамент юстиции бесцеремонно вызывает к себе частных судебных исполнителей, забывая, что РПЧСИ отдельная структура.

Ситуацию 22 февраля прокомментировали в минюсте, сообщив, что необходимость смены руководства РПЧСИ вызвана его провальной работой.

14 марта ситуация получила продолжение – минюст обвинил возглавлявшего на тот момент РПЧСИ С. Ли в том, что он предоставил подложную информацию о себе.