Необходимо активизировать работу банков по кредитованию экономики – Назарбаев

Астана. 16 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Национального банка РК Данияром Акишевым, сообщает пресс-служба главы государства.

«В ходе встречи Главе государства был представлен отчет об итогах работы Национального банка за первое полугодие текущего года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в понедельник.

Президент Казахстана отметил, что в настоящее время в стране созданы необходимые условия для сохранения стабильности на валютно-финансовом рынке и дальнейшего экономического развития.

«В настоящее время у нас есть возможности для обеспечения стабильности национальной валюты и экономики. В первом полугодии экономика выросла более чем на 4%. Переход на плавающий курс был правильным. Необходимо привыкнуть к тому, что колебания будут, но в определенных пределах. Это не скажется на благосостоянии населения», — подчеркнул глава государства.

Он отдельно остановился на предпринятых мерах по оздоровлению банковского сектора.

«Со стороны государства была оказана серьезная помощь банкам. На поддержку банковской системы было выделено Т3 трлн. Мы также пересмотрели законодательство по вопросам валютного регулирования и совершенствования деятельности Национального банка. Поэтому теперь необходимо активизировать работу банков по кредитованию экономики, в том числе сферы малого и среднего бизнеса», — отметил Н. Назарбаев.

Глава государства обратил внимание председателя Национального банка на необходимость более тщательного регулирования банковского сектора с целью обеспечения защиты вкладов населения от мошеннических действий недобросовестных акционеров.

По информации Д. Акишева, на финансовом рынке страны по основным показателям сохраняется стабильная ситуация.

«Инфляция по итогам июня 2018 года составила 5,9% в годовом выражении. Это – самый низкий показатель за последние 3 года. Национальный банк ставит перед собой задачу к 2020 году снизить инфляцию до уровня 4%», — доложил председатель Национального банка.

Он проинформировал президента Казахстана об основных факторах, влияющих на изменение курса национальной валюты.

«Основным фактором, который влияет на изменение курса тенге, является ситуация на валютно-финансовых рынках торгово-экономических партнеров Казахстана. Второй фактор – это укрепление доллара в мире по отношению к другим валютам. При этом следует отметить, что предприятия и население адаптировались к подобным колебаниям. В целом в стране наблюдается снижение спроса на иностранную валюту», — отметил председатель Д. Акишев.

Как отмечается, в завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.