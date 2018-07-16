Трамп заявил о намерении США конкурировать с РФ на европейском рынке энергоносителей

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Алматы. 16 июля. КазТАГ – Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с главной РФ Владимиром Путиным заявил о намерении Вашингтона конкурировать с Москвой на европейском рынке энергоносителей, сообщает ТАСС.

«Мы будем конкурировать, когда дело дойдет до трубопровода («Северный поток – 2» – КазТАГ). И я думаю, что мы будем конкурировать успешно – Вашингтон будет конкурировать с Москвой на рынке Европы самым решительным образом», — заявил Д. Трамп в понедельник на совместной пресс-конференции с В. Путиным по итогам саммита «Россия-США» в Хельсинки.

Встреча проходила на фоне затяжного периода охлаждения американско-российских отношений. Помимо мирового рынка энергоносителей, на саммите обсуждались вопросы сирийского урегулирования и ситуации на Ближнем Востоке, тема мира на Корейском полуострове и ситуация, связанная с Крымом и конфликтом на юго-востоке Украины, а также многое другое.

«Все завалы российско-американских отношений разгрести не удалось, но этот саммит станет первым шагом на этом пути», — заявил в ходе пресс-конференции президент РФ В. Путин.

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