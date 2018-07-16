Актобе. 16 июля. КазТАГ – VII международный фестиваль авторской песни «Степной аккорд» пройдет в Актобе, передает корреспондент агентства.

«VII международный фестиваль авторской песни «Степной аккорд» пройдет в Актобе. В 2018 году фестиваль проходит в рамках 20-летия г. Астана и 15-летия народного коллектива – бардклуба «Рюкзак», — сообщила в понедельник директор городского Дома культуры Даметкен Жалгасова.

По ее словам, традиционное мероприятие проводится в целях популяризации и поддержки самодеятельного творчества среди широких слоев населения, приобщения молодежи к музыке, расширения творческих связей между поющими поэтами ближнего, дальнего зарубежья и позволит выявить новых интересных авторов и исполнителей авторской песни.

«В фестивале примут участие представители из Китая, Германии, Болгарии, 20 городов России, а также казахстанские авторы. Ожидается, что в целом «Степной аккорд» объединит свыше 1,5 тыс. человек. К слову, в прошлом году на Фестивальной поляне за 3 дня побывали почти 2 тыс. человек в возрасте до 75 лет», — рассказала директор ДК.

Отмечается, что в рамках мероприятия будет работать творческая мастерская с участием авторов-исполнителей из городов Казахстана и России.