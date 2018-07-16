Жару до +42 прогнозируют синоптики в трех областях Казахстана во вторник

Астана. 16 июля. КазТАГ — Жару до +42 прогнозируют синоптики в Кызылординской, Туркестанской и Костанайской областях во вторник, 17 июля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 17 июля на большей части Кызылординской области ожидаются сильная жара до +42», — говорится в штормовоп предупреждении, распространенном в понедельник.

Также сообщается, что сутки 17 июля местами по Туркестанской области ожидаются восточный ветер 15-20 м/с с пыльной бурей. Днем местами сохраняется сильная жара до +40.

«Днем 17 июля в Костанайской области ожидается повышение температуры воздуха местами до +35», — отметили синоптики.