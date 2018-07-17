Россия готова принять участие в предоставлении гарантий безопасности КНДР

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Алматы. 17 июля. КазТАГ — Россия готова внести свой вклад в предоставлении гарантий безопасности КНДР в рамках ее денуклеаризации, заявил президент РФ Владимир Путин.

Как цитирует ТАСС российского лидера, тема КНДР поднималась в ходе его саммита с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.

«Мы говорили о том, что и как мы можем сделать для того, чтобы улучшить ситуацию в Северной Корее», — рассказал В.Путин.

По словам президента РФ, Д.Трамп «сделал очень много для урегулирования» ситуации вокруг КНДР.

«Но для того, чтобы добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова, безусловно, потребуются международные гарантии, и Россия готова внести свой вклад в том объеме, который от нее будет требоваться», — констатировал В.Путин.

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Напомним, Д.Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 12 июня встречу в Сингапуре. По ее итогам было принято совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизировались.

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