Ряд регионов в Казахстане обвиняют в замедлении приватизации из-за затягивания сроков предпродажной подготовки объектов

Астана. 17 июля. КазТАГ — Оксана Скибан. Ряд регионов в Казахстане затягивают сроки подготовки к продаже объектов, тем самым замедляя приватизацию, сообщил министр финансов РК Бахыт Султанов.

«На прошлом заседании нами были указаны нарушения, допущенные продавцами и замедляющие ход приватизации. В настоящее время, в основном, эти нарушения и замечания продавцами устранены. Вместе с тем мониторинг показывает, что еще имеются такие нарушения в отдельных регионах по 12 объектам, в том числе по 4 объектам в части «затягивания» предпродажной подготовки и оценки — акимат Алматинской области, СПК «Астана», — сообщил Б.Султанов на заседании правительства во вторник.

Далее, по его словам, имеются по 6 объектам «затягивания» ликвидационных мероприятий акиматами Восточно-Казахстанской области, городов Алматы и Астаны, и «Самрук-Казына».

«По 2 объектам на сегодня до сих пор не принята дорожная карта с планом мероприятий по приватизации — Актюбинская область, СПК «Астана», — добавил глава ведомства.

В то же время, как указал министр, по 35 объектам продавцами не откорректированы дорожные карты по срокам проведения торгов, а также отсутствуют соответствующие мероприятия либо своевременно не исполняются.

«Это следующие продавцы — по 12 объектам коммунальной собственности – акиматы Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Туркестанской областей и города Алматы. По 18 объектам нацхолдингов — «Самрук-Казына», «Байтерек». По 5 объектам СПК — «Атырау», «Солтустик», «Астана». Помимо этого, хочу отметить, что по результатам инвентаризации дополнительно будут включены в перечень объектов приватизации еще 38 объектов коммунальной собственности и СПК, по которым соответствующим продавцам в срочном порядке необходимо принять меры по составлению и внесению в реестр дорожных карт», — пояснил он.

В связи с этим, Б.Султанов предложил поручить центральным государственным и местным исполнительным органам, нацхолдингам и компаниям принять ряд мер. По его данным, необходимо ускорить выставление на продажу объектов комплексного плана; принять меры по устранению замечаний, выявленных по результатам мониторинга; осуществлять постоянный контроль за исполнением графиков реализации объектов; министерствам по инвестициям и развитию, оборонной и аэрокосмической промышленности, культуры и спорта, образования и науки принять необходимые меры по подведомственным топовым объектам для своевременного выставления их на продажу либо исполнения рекомендаций комиссий по приватизации; внести предложение о наказании ответственных исполнителей в случае несвоевременного исполнения мероприятий дорожной карты по итогам 9 месяцев.

«В целом, несмотря на вышеуказанные нарушения процесс приватизации идет в соответствии с графиками продаж. До конца текущего года к выставлению остается 87 объектов, в числе которых 20 объектов республиканской собственности; 31 объект коммунальной собственности и 36 активов квазигосударственного сектора», — заключил глава минфина.