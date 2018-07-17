Тулеген Тохтаров – панфиловец, автоматчик 1075 сп

Пять дней боев за деревню Бородино и Звезда Героя посмертно

Когда я начинаю писать о военных подвигах бойцов, то сначала раскладываю и перечитываю все собранные материалы. И начинаю думать, представлять как это было, вживаться в образ.

С детских лет зная о Герое Советского Союза панфиловце Тулегене Тохтарове, оказывается, я имела мало информации о нем. Возможно, детские впечатления об истории подвига немного подзабылись, но сейчас смотрю на документы по Панфиловской дивизии Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, читаю несколько имеющихся у меня школьных сочинений на эту тему, по поиску нашла материалы в Интернет, вновь прочитала очерк Малика Габдуллина о Тулегене Тохтарове. И думаю, думаю, думаю…

С годами мы мифологизируем героев. И здесь нет ничего плохого. Но тем не менее, на просторах Интернет я увидела много ошибок и неточностей в отношении подвига Т. Тохтарова и его короткой жизни. И в школьных сочинениях соответственно тоже.

По запросу «Тулеген Тохтаров» 27 июня Интернет выдал 605 результатов. Большая часть из них действительно была посвящена нашему герою (в основном на русском языке). Около 40% ссылок отправляли на казахские источники. Бегло просмотрев часть источников, я действительно обнаружила неточности и ошибки, в том числе и в публикуемых классных часах на тему «Тулеген Тохтаров», но это не вина учителей, а их беда. Слишком мало материалов выставлено на просторах Интернет, все они обычно умещаются в полстранички и содержат один и тот же текст, который и является ошибочными. Однако я не ставила целью изобличать или разоблачать чьи-то промахи. Моя цель: на основе подлинных документов и материалов воспоминаний очевидцев рассказать о подвиге Тулегена Тохтарова и его короткой военной жизни.

Итак, где можно найти материалы о Толегене Тохтарове? Выше я уже назвала, какими источниками буду пользоваться. Но исследователю можно еще порекомендовать Центральный государственный архив Республики Казахстан, находящийся в Алматы. Там имеются архивы Бауржана Момыш-улы, в то время командира 1075 гвардейского стрелкового полка (позже 23 гв. сп), откуда вышли 28 героев-панфиловцев и Малика Габдуллина, политрука роты автоматчиков, в которой служил Тулеген Тохтаров. Конечно, нужно искать отдельные записи о 1942 годе службы в Панфиловской дивизии, где должны быть сведения о Т. Тохтарове.

Кроме того, надо смотреть газеты республиканские (Казахской ССР) и Восточно-Казахстанской области за 1943 год и собранные в то время материалы республиканского и областных архивов и музеев, ведь Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Героя Советского Союза Тулегену Тохтарову вышел 30 января 1943 года, а это означало, что тут же был начат сбор информации о погибшем солдате. Естественно, тогда и брали интервью у его матери (мне неизвестна, кроме матери, его семья, состав и пр.). В общем, сделать полный портрет героя. В наградном листе отмечен постоянный домашний адрес: Восточно-Казахстанская область, Лениногорский район, Семипалатинский берег, №15, кв. 8. Мать Тохтарова Муссельман.

Этим и должны заниматься историки и студенты исторических факультетов, а журналистам необходимо писать по достоверным фактам.

…

Родился он 19 декабря 1920 года в селе Кара-Кудук Уланского района Восточно- Казахстанской области. Учился в казахской школе № 10 г. Лениногорска (ныне – школа им. Тохтарова). С детства был честным, твердым в своих решениях, требовательным к себе и товарищам. Накануне войны работал на Лениногорском свинцовом заводе рафинировщиком. Отсюда 11.12. 1941 года уходил в ряды Красной Армии [1].

…

Самый первый и, естественно, самый лучший очерк о Тулегене Тохтарове написал Малик Габдуллин в 1942 году. 29 напечатанных страниц о человеке, которого он знал совсем немного, всего один месяц (6 января – 10 февраля 1942 г.), о бойце, который стал героем за это время, выделился среди равных и многих своим умением воевать, смекалкой, храбростью. И это было каждые военные сутки, где смерть соседствовала постоянно.

Меня поразил тот факт, что человек со скромным военным опытом бесстрашно действовал в те несколько боев, в которых он участвовал. По факту это был 5 бой, однако это был пятый день немецких атак. Каждый из тех дней немцы наступали 3-4 раза в сутки. Его подвиги были сразу замечены всеми. О нем говорили, им восхищались, с ним захотел увидеться командир дивизии, знавший о его храбрости.

Т. Тохтаров погиб 10 февраля. 26 июня 1942 г. ему написали боевую характеристику, в июле представили к званию Героя Советского Союза, оформили наградной лист и только 30 января 1943 г. вышел Указ о присвоении звания Героя Советского Союза Тулегену Тохтарову. Этим же Указом звание Героя получил и политрук роты автоматчиков Малик Габдуллин, также участвовавший в боях за известную всему миру деревню Бородино.

И снова отмечаю, каким же надо быть героем и храбрецом, будучи рядовым бойцом, чтобы запомниться и не забыться за 4 месяца, когда начали писать ему боевую характеристику. Ведь совершались геройские поступки панфиловцев каждый день, как у всех бойцов той Великой войны.

Хотела бы специально отметить: простой казахский парень из аула, ставший совсем недавно рабочим завода. И это было в то время редкость. Тулеген Тохтаров, призванный в ряды Красной Армии в 100-ую отдельную казахскую стрелковую бригаду, а оттуда часть казахов была специально отобрана в Панфиловскую дивизию, чем все они сильно гордились. И снова был отобран уже в дивизии в роту автоматчиков 1075 сп (23 гв. сп). Ему повезло дважды, прежде чем стал героем.

Изучив материалы, я все же остановилась на коротком пересказе очерка Малика Габдуллина, написавшего его по горячим следам в 1942 году. То есть геройские поступки Толегена Тохтарова, которого он видел каждый день как политрук, настолько впечатлили и Малика, что он написал о нем, еще не зная о Звезде Героя посмертно.

…

Сначала коротко о роте автоматчиков.

Приказом НКО № 0406 12 октября 1941 г. в состав полка была введена рота автоматчиков в количестве 100 человек, вооружённых пистолетами-пулемётами, с командиром роты, старшиной и политруком [2].

Группа автоматчиков была создана еще при генерале Панфилове в ходе обороны Москвы. В то время катастрофически не хватало людей и автоматов. Поэтому в 1075 сп была создана только группа автоматчиков под командованием Малика Габдуллина, которых насчитывалось всего 13 человек. Они здорово отличились в 1941 году. Об этом мы уже вели речь в книге, написанной совместно с профессором В.К. Григорьевым [3]. В общем, рота автоматчиков 1941-1942 годов была своего рода элитным формированием в дивизии, которая обеспечивала наступление и прорыв, о чем мы читаем в воспоминаниях автоматчиков и документах штабов полка и дивизии.

С 14 декабря 1941 г. менее трех тысяч человек, оставшиеся в живых из Панфиловской дивизии, были отправлены на доформирование и пополнение бойцами, прибывшими из Казахстана. Однако это не означало, что дивизия отдыхала – ей были поручены охрана и другие обязанности в прифронтовой зоне. Первая группа бойцов-казахов прибыла в декабре 1941 года, вторая в начале января 1942-го. Вот об этом месяце и будет наш рассказ про автоматчика Тулегена Тохтарова.

…

5 января 1942 года политрука роты автоматчиков М. Габдуллина вызвали в штаб 1075 гвардейского стрелкового полка. Там он узнал, что вместе с командиром роты ст. лейтенантом Соловьевым будет членом полковой комиссии для отбора в автоматчики самых лучших бойцов. В ближайшее время прибывает пополнение из Казахстана.

Вот тогда-то и был выполнен приказ НКО по формированию роты автоматчиков.

На второй день работы полковой комиссии в зал по группам вошли молодые бойцы из Лениногорска. Все они выглядели одинаково хорошо, молодые и энергичные. Построились. На левом фланге первыми стояли двое: один невысокого роста, худощавый, другой плотный, с круглым лицом. Тохтаров Тулеген и Батталов Жумажан.

Оба они по их просьбе были отправлены в одно отделение. Тохтаров пояснил свою просьбу: «Мы давние друзья, вместе учились, за одной партой сидели. Последнее время работали на одном заводе, даже в одном цехе. Вместе пошли в армию и вместе на фронт. И теперь воевать хотим вместе».

16 января дивизия была отправлена на фронт. В первом эшелоне панфиловцев ехали батальон капитана Гундиловича и рота автоматчиков. Политрук М. Габдуллин попросил Гундиловича прийти к автоматчикам и рассказать о подвиге 28 героев-панфиловцев, которые служили в его батальоне. Более двух часов слушали с затаенным дыханием автоматчики рассказ капитана.

22 января – разгрузка на станции Дворцы. Панфиловцы выходят в путь. Несколько дней в дороге. Наконец-то небольшая деревенька. Командир посылает в разведку Тимонина и Тохтарова. Тимонин возвращается с докладом, что деревня свободна. Войдя в деревню, встретили Тохтарова, он доложил, что каждому взводу выделен дом. Хозяйки готовят обед. Они рады нашему приходу.

Все обустроились, поели, легли спать. Во время обхода М. Габдуллин увидел, что Тохтаров не спит. Он сказал, что пойдет искать старшину, который привез пищу для бойцов. Тохтаров принял продовольствие на весь взвод и раздал сонным бойцам. «Тулеген всегда отличался заботливостью о товарищах, – вспоминает М. Габдуллин. – Мог плясать. Петь казахские и русские песни, все время сожалел, что не взял с собой на фронт домбру».

Первое боевое крещение. В деревне Ново-Свинюхово находится гарнизон немцев. Он стоит на пути панфиловцев. Ждать подхода батальона долго. Было принято решение атаковать своими силами. С трех сторон бросились на деревню, сняли немецкие посты. Бой продолжался всего около двадцати минут, после чего населенный пункт был взят.

Пленено много немцев. Послано донесение в штаб полка. Утром открылась интересная картина. Сами того не подозревая, автоматчики захватили 74 грузовых автомашины и два склада (продовольственный и боеприпасов), две гаубицы и перебили около трехсот фашистов. Вдруг видят, что рядом с Батталовым не оказалось Тохтарова. Вскоре он возвращается и ведет семерых немцев, захваченных им в плен (прятались в сарае). Потом Тулеген снова исчезает и приводит уже немецкого офицера, который прятался в окопе. Тохтаров сказал, что, когда он конвоировал семерых немцев, заметил движение в окопе, где и нашел еще одного – офицера.

Прибыл Б. Момыш-улы. Офицер дал ценные сведения на допросе. Когда допрос закончился, к Момыш-улы подошел Тохтаров и попросил поговорить с немцем.

— Вы что немецкий язык знаете?

— Еще как!

— Тогда можете говорить.

Тулеген отвел офицера на несколько шагов в сторону и, уставившись на него суровым взглядом, сказал по-казахски:

— Сволочи, кто просил вас на эту землю? Зачем вы напали на мирный народ? Получай, гад, по заслугам!

И, взмахнув автоматом, сильно ударил прикладом по голове фашиста. Тот свалился замертво.

Тулеген подошел к Бауржану и по-казахски пояснил:

— Товарищ командир, мой разговор с фашистом окончен. Он не знал казахского языка, но понял мои слова.

— Надо было еще кое-что от него узнать. Но, в общем, ты молодец, – похвалил Тулегена Бауржан.

— Не будем жалеть одного фашиста. Я их еще приведу сколько потребуется, – пообещал Тохтаров.

… Снова бой. И вновь в числе отличившихся Тулеген Тохтаров. Вместе со своим взводом автоматчиков он поддержал выступление первого батальона. О подвиге Тохтарова рассказывали его товарищи. Все дружно хвалили однополчанина.

— В один из моментов боя, – рассказывал автоматчик Ненахов, – прямо на Тохтарова пошел здоровенный немец. Тулеген направил на него автомат. Немец от испуга запросил пощады: «Я – арбайтер, то есть рабочий». «Какой же ты арбайтер, ты – фашист», – ответил Тулеген, обрушивая на его голову автомат.

М. Габдуллин пишет: «Вечером связной вручил мне записку от комиссара батальона Чернова. В ней сообщалось: «В этом бою особо отличился замечательный ваш автоматчик Тохтаров. Он первый ворвался в село, занятое фрицами. Забравшись на крышу дома, Тохтаров начал расстреливать заметавшихся в панике гитлеровцев, уложил при этом двадцать три фрица, Я уже написал об этом в штаб полка с просьбой представить Тохтарова к награде».

6 февраля 1942 года. Поставлена задача батальону Гундиловича и роте автоматчиков внезапным ударом захватить Бородино с его шоссейными дорогами.

Ночь, все автоматчики спят. Вновь не смыкает глаз Тохтаров.

М. Габдуллин спрашивает:

— Почему ты не отдыхаешь?

— Что-то сон не идет.

— Хорошо поужинали?

— Хорошо. Борщ с салом и наркомовские сто грамм приняли.

…24.00. рота автоматчиков построена. Нет батальона Гундиловича. Прибудет позже. Решили не ждать на морозе. Марш-бросок. Окраина Бородина. Жаркая схватка до утра. Подошел батальон Гундиловича. Немцы отброшены от села. В общей сложности немцы потеряли два танка, двадцать шесть автомашин, шесть пушек и другое. Убитые, раненные и пленные – около 400 человек противника.

Панфиловцы начали готовиться к обороне Бородина. Три атаки немцев захлебнулись. Под вечер враги бросили шесть танков против наших. Танки были подбиты нашей артиллерией и немецкая пехота снова в четвертый раз за этот день отошла с большими потерями.

На следующий день снова отбито несколько атак.

В полдень передан приказ: «С северной стороны села идут около сорока немецких автоматчиков. Срочно отправьте одно отделение навстречу и уничтожьте врага!»

Стоявший неподалеку от нас Тулеген Тохтаров слышал этот приказ командира батальона.

Подняв отделение автоматчиков, М. Габдуллин поспешил в указанном направлении.

— Выбежав на северную окраину села, увидели одиноко стоящий сарай, откуда доносился треск советского автомата, спокойный, прицельный, короткими очередями. На склоне темнели трупы немцев. Мы выпустили по немцам несколько очередей. Когда все стихло, мы увидели, что из сарая вышел наш Тулеген. Услышав о приказе комбата, он опередил нас, укрылся в сарае и без долгих разговоров уложил около 30 немцев, оставив на нашу долю не более дюжины.

М. Габдуллин пытался говорить с Тохтаровым о том, что немцев надо оставлять в живых для допросов. Тохтаров не согласился с ним.

— А если этот фашист, которого я пожалею, завтра убьет меня или моего товарища?

— Тогда мы будем мстить.

— Нет. Иначе я не могу. Вы будете мстить, а я этого не увижу. Поэтому я сам должен отомстить за свою смерть и смерть моих товарищей, которые погибли или погибнут завтра. Только тогда успокоится моя душа.

Во время передышки приехал командир дивизии генерал Чистяков. Он пожелал увидеться с автоматчиками и лично с Тохтаровым. Удивился, что тот небольшого роста и похвалил: «Молодец! Настоящий гвардеец!»

Вечер, ночь. В полночь вернулся с поста Тохтаров. Поел, почистил автомат, разговаривая с ним как с живым, потом запел тихонько песню.

М. Габдуллин заполнял представления к наградам. Увидев это, Тулеген сказал о своих товарищах, которых надо не забыть: Бахолдин, Иманбеков, Батталов…

Габдуллин спросил, а что если тебя представим к награде?

Тулеген ответил, что ему еще рано получать награды. Он всего только 4 дня в боях. Еще ничего хорошего не сделал. На счет него самого можно подождать.

Тогда М. Габдуллин сказал:

— Сядь лучше напиши письмо маме.

Он сел писать. Потом Габдуллин попросил его прочитать написанное: «Мама! Я жив и здоров. Нахожусь на фронте. Чувствую себя хорошо. Дела у нас идут неплохо. Был я ударником на заводе и здесь стараюсь быть таким же. Буду писать тебе чаще. Мои товарищи шлют тебе привет. Будь здорова. Твой сын Тулеген. 8/II-1942 г.»

Затем Тулеген спросил политрука, можно ли написать ему заявление в партию. Получив положительный ответ, тут же все сделал. Габдуллин, приняв от него заявление, сказал напутственные слова как будущему кандидату в члены партии.

9 (10-авт.?) февраля 1941 г. Никто из автоматчиков не спит. Мы скорбим о гибели товарища.

Тулеген Тохтаров погиб в бою. На рассвете немцы снова пошли в контрнаступление. Во второй половине дня – немецкие бомбардировщики, к вечеру снова их наступление. Ожесточенный бой. К вечеру в одной из схваток к Тулегену близко подполз немец, короткой очередью он перебил немцу ноги. Фашист пытался уползти, у Тохтарова закончились диски, тогда он схватил гранату и бросил в сторону немцев. В это время разрывная вражеская пуля из крупнокалиберного пулемета попала ему в живот.

Жумажан Батталов бросился к нему, а он сказал:

— Бей врага.

И снова пуля из крупнокалиберного пулемета попала ему в грудь. Он упал замертво…

На высоком холме, к востоку от Бородина, автоматчики похоронили Тулегена Тохтарова, которому позднее посмертно присвоили звание Героя Советского Союза [4].

…

Из книги Б. Момыш-улы «За нами Москва. Записки офицера»:

— Я раскрываю тетрадь Малика (Габдуллина – авт.). Ровным и красивым почерком Малик записывал мысли, слова и поговорки, услышанные от солдат, фамилии и адреса товарищей, происходившие события.

Записи отрывочные, торопливые и незаконченные. Местами страницы тетради запачканы кляксами от дождевых капель и талого снега или просто комками грязи – явные следы того, что «кабинетом» автора были поле боя, дно окопа или воронка от снаряда. Я не задерживаюсь на страницах. На одном из последних листков тетради я читаю заголовок: «Тулеген Тохтаров».

«Смотри в глаза смерти – она испугается и отступит перед тобою».

«Кто любит жизнь, тот всегда наступает на костлявую ведьму».

«В наступлении не оглядывайся, а то споткнешься».

Да, говорю я себе, разве Тулеген своим последним дыханием не пробудил в нас много высоких дум, чувств, размышлений? Разве он не мог сказать: «Если любишь жизнь, то люби ее так, как я ее любил!»

Вода потечет по правильному руслу и не остановится, если верно направить ее…

Скакун помчится, как стрела, если умелая рука его окрылит…

Сокол ринется против бури и урагана, если в гуще грозовой волны будет ясна ему цель…

Мы – советские люди, наши сердца не стальные. Но огонь нашей мести может расплавить, сжечь любую сталь… У нас есть самое сильное оружие, побеждающее страх – это любовь к Родине.

Недаром говорили мудрые: «Отец мужества – любовь, отец жизни – народ!»

Слава простому советскому человеку, вместившему в сердце своем океан любви к Родине и товарищам!

…Мигает коптилка.

Я пишу слова реляции о награждении отличившихся в боях за Бородино:

«Достоин присвоения звания Героя Советского Союза…»

Герои смертью жизнь не кончают, они начинают жить в сердцах миллионов! [5]

…

В боевой характеристике Тулеген Тохтаров отмечен как любимец бойцов и командиров за свою смелость, отвагу и справедливость. Описаны его подвиги. Отмечено, что перед последним боем он подал заявление в партию, где писал: «Прошу принять меня в члены большевистской партии, так как, вступая в бой, подаю это заявление. При несчастье погибну, то считайте меня честным большевиком, что я – сын крестьянина и сам честный советский рабочий».

… В бою за село Бородино 10.02.42 г. тов. Тохтаров отразил атаку взвода немцев. Когда у него иссякли патроны Т. Тохтаров получил тяжелое ранение в живот. Герой, горя ненавистью к врагу, в порыве ярости не обратил внимание на ранение, стремительно бросился на офицера, прицелившегося в него.

Очевидцы рассказывают, что, когда тов. Тохтаров, держа свой ППШ наперевес, бежал вперед, у него вывалились внутренности, несмотря на это, он ударом приклада в голову уничтожил фашиста, но снова раненный пулей другого фашиста, тов. Тохтаров пал смертью храбрых на поле брани, как истинный гвардеец-герой, не знающий и не видящий ни опасности, ни страха. Отлично понимающий свой долг перед своей любимой Родиной, убежденный в правоте нашего дела, истинный советский патриот, он погиб, но погиб победителем против в несколько десятков раз превосходившего силами противника.

Весть о смерти тов. Тохтарова быстро облетела поле боя. Смерть тов. Тохтарова каждый гвардеец считал тяжелой потерей и каждый боец, еще крепче прижав оружие, стиснув зубы, еще энергичней, стремительнее с разгоревшимися глазами пошел в атаку мстить за смерть товарища.

Толпа фашистской своры откатилась назад, не выдержав грозный натиск советского штыка, оставляя на поле боя сотни убитыми.

Командир полка, подполковник Воронков

Военком полка, батальонный комиссар Хохлов

28 июня 1942 г. [6]

…

В Наградном листе отмечено: «Тов. Тохтаров участвовал во всех атаках и контратаках, шел впереди всех, заражая своим личным истинно-героическим богатырским примером своих боевых товарищей, призывая всем действовать смелее, без страха и без колебаний перед опасностью…» [7]

…

Вместе с Тулегеном служил его хороший товарищ, казахстанский композитор Рамазан Элебаев. Переживая утрату, Элебаев написал песню «Жас қазақ» («Молодой казах»), которую посвятил своему погибшему другу. Впоследствии эта песня вошла в оперу–балладу Ахмеда Жубанова и Латифа Хамиди «Тулеген Тохтаров» [2].

…

Именем героя названы улицы, школы, ему установлены памятники. Один из последних обелисков был установлен в 2017 году в городе Старая Русса павлодарскими поисковиками отряда «Майдан жолы» [8].

…

Знать и помнить о героях былых времен, без мифов и преувеличения, без того надуманного и напускного, сделанного в последнее время, особенно в эпоху клипового мышления. Остались документы и воспоминания, имеется очерк М. Габдуллина о своем бойце. Это надо читать. Поэтому я выступаю с предложением: почему бы этот очерк не выставить в Интернет, не напечатать в хрестоматии по истории для средних школ как рекомендуемую литературу для изучения подвигов наших прадедов в годы Великой Отечественной войны? Необходимо изучать историю по источникам и научным данным, а не по версиям или тому или иному мнению.

Слава героям Великой войны!

Литература: