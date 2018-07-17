Астана. 17 июля. КазТАГ – Япония намерена предложить Казахстану создать атомные реакторы на расплавах солей, сообщается в проекте постановления правительства РК «О внесении изменения в постановление правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2016 года №657 «О подписании соглашения в форме обмена нотами между правительством Республики Казахстан и правительством Японии касательно разъяснения понимания по подпункту g пункта 2 статьи 2 соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Японии о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии».

«Я имею честь предложить от имени правительства Японии, что в соответствии с пп. g) п. 2 ст. 2 соглашения, сотрудничество, указанное в п. 1 названной статьи, может быть предпринято в области проектирования, сооружения и эксплуатации, а также безопасности реакторов на расплавах солей», — говорится в проекте ноты, которую планируют подписать министр энергетики РК Канат Бозумбаев и чрезвычайный и полномочный посол Японии в Казахстане Итиро Кавабата.

Предлагаемая нота, в случае ее подписания, будет иметь силу межправительственного соглашения. П. 1 соглашения, на который ссылаются представители сторон в проекте ноты, предусматривает сотрудничество «в целях развития и оказания содействия мирному, не для взрывов, использованию атомной энергии в двух государствах».

Проект постановления правительства РК вынесен на публичное обсуждение до 31 июля.