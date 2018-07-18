План-график контрольных проверок взаимного оповещения стран СНГ о ЧС рассмотрят в Минске 20 июля

Алматы. 18 июля. КазТАГ — План-график контрольных проверок взаимного оповещения стран Содружества независимых государств (СНГ) о чрезвычайных ситуациях (ЧС) рассмотрят в Минске 20 июля, сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ.

«20 июля в исполнительном комитете СНГ в Минске состоится XXXI заседание межгосударственного совета по ЧС природного и техногенного характера. (…) Будут рассмотрены план-график контрольных проверок взаимного оповещения стран Содружества о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и ход реализации принятых высшими органами СНГ документов, регламентирующих сотрудничество в этой сфере», — говорится в сообщении в среду.

Также сообщается, что участники заседания обсудят актуальные вопросы деятельности в сфере ликвидации ЧС природного и техногенного характера, деятельность совета в 2017-2018 годах и меры по совершенствованию сотрудничества, наметят основные мероприятия на 2019 год.

Также планируется обсудить деятельность двух базовых организаций государств-участников СНГ: в области науки и высоких технологий по защите населения и территорий от ЧС; по обучению кадров в области предупреждения и ликвидации ЧС.

«На заседании будет избран председатель межгосударственного совета и сформирован его секретариат», — резюмируется в сообщении.