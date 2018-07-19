Древние сокровища нашли археологи в ВКО

Усть-Каменогорск. 19 июля. КазТАГ – Древние золотые изделия были найдены в могильнике Елеке Сазы в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области, сообщил доктор исторических наук Зайнолла Самашев.

«На двух объектах могильника Елеке Сазы, находящегося в Тарбагатайских горах в Восточном Казахстане были найдены золотые изделия. На сегодняшний день уже найдено около 3 тыс. золотых изделий. Находки датируются 7-8 веками до нашей эры и относятся к Сакской эпохе, вероятнее всего, они принадлежали знатным людям», — указал З.Самашев.

По словам ученого, среди находок много женских украшении, бус различных форм, застежек для одежды, снаряжение для лошадей.

Напомним, в ВКО с 2016 года проводятся археологические раскопки и научно-исследовательские работы. В рамках государственной программы «Рухани жаңғыру» стартовал проект «Древние сокровища». В результате уже исследованы Берельский курган в Катон-Карагайском районе, Шиликтинский в Зайсанском, монастырь Аблайкит в Уланском, могильник Елеке Сазы в Тарбагатайском и Кырыкунгир в Абайском районах.