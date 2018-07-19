Сетевые СМИ об обязательных пенсионных взносах (ОПВ)

Мадина АИМБЕТОВА — «Копите на старость, господа!» — 14 июля вступили в силу изменения в закон “О пенсионном обеспечении в РК”, согласно которым физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, обязаны уплачивать пенсионные взносы в размере 10 процентов от получаемого дохода. При этом выплата должна быть не менее 10 процентов от минимального размера заработной платы (в 2018 году — 28 284 тенге) и не выше 10 процентов 75-кратного минимального размера заработной платы. В случае отсутствия дохода за какой-то период фрилансеры могут по желанию делать взносы из расчета 10 процентов от МЗП.

Фрилансерам, ранее не заключавшим договоров о пенсионном обеспечении, нужно будет обратиться в ЕНПФ с удостоверением личности либо подать заявку на сайте сenpf.kz при помощи электронной цифровой подписи. После этого они должны будут самостоятельно перечислять пенсионные взносы в НАО “Государственная корпорация “Правительство для граждан” (которая в последующем перечислит их в ЕНПФ) не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Аскар МУМИНОВ — «Как ЕНПФ возьмет самозанятых и фрилансеров под колпак» — Применяется ставка к начисленному доходу по договору. Однако пределы доходов для исчисления обязательных пенсионных взносов (ОПВ) сохранены для доходов по ГПХ. То есть если сумма дохода меньше 1 МЗП — ОПВ исчисляется с 1 МЗП, верхний предел равен 75 МЗП. Например, если доход по договору равен 10 тыс. тенге, то ОПВ рассчитывается с 1 МЗП, то есть 28 284 тенге * 10% = 2828 тенге. Если же, например, доход по ГПХ равен 3 млн тенге, то ОПВ рассчитывается с 75 МЗП: 2 121 300 тенге * 10% = 212 130 тенге.

За неперечисление или не полное перечисление ОПВ физические лица будут привлечены к административной ответственности. За это Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере 10% от неперечисленной суммы, при повторном нарушении. На первый раз выпишут предупреждение.

Эксперты отмечают, что единственным механизмом выявления лиц, получающих доход от фрилансерской деятельности, станут сами договора ГПХ, которые обязаны храниться в бухгалтериях ИП и ТОО.

Вместе с тем закон написан довольно размыто и расплывчато, нигде не поясняется, кто должен делать непосредственно сами отчисления — ИП, ТОО или само физическое лицо, единственное можно предположить, что сами фрилансеры, исходя из того, что на них возложена ответственность за неперечисление ОПВ. Но возникает закономерный вопрос — каким образом физическое лицо будут перечислять деньги, как их исчислять, ведь далеко не каждый владеет бухгалтерскими навыками, каков будет вообще механизм перечисления?

Никакой конкретики по этому поводу не дают разработчики закона, хранят также молчание в ЕНПФ. На официальный запрос «Капитал.kz» по нормам нового закона «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» фонд не ответил.

Сейчас главный вопрос, который стоит перед казахстанцами, ведущими фрилансерскую деятельность, даже не сам факт исчисления денег в пользу ЕНПФ, сколько то, почему эти отчисления, как в случае с ИПН, не обязали осуществлять работодателя.

Экономист Петр СВОИК убежден, что единственным итогом принятого, как он считает, «неумного решения» станет рост теневой экономики, возвращение к практике оплаты труда в конвертах и прекращение заключения договоров ГПХ.

Депутат нижней палаты парламента Айкын КОНУРОВ заметил, что формализация самозанятых, которая сейчас вылилась в обязательный платеж, это часть плана, нацеленного на отказ от всеобщей бесплатной медицинской помощи. С падением уровня жизни граждане вынуждены сокращать расходы. Это отражается на рационе, отдыхе и качестве жизни в целом. Соответственно, проблемы со здоровьем у населения будут нарастать как снежный ком.

По словам депутата, возникнет серьезное противодействие со стороны граждан, которые долгое время находились в тени.

Основатель тематической пенсионной платформы Enpi.kz Бота ЖУМАНОВА сказала, что речь идет о стремлении государства охватить все трудоспособное население накопительной пенсионной системой.

По словам Боты Жумановой, вариантов как формировать личный пенсионный капитал много, важно делать 2 вещи — начать разбираться в фондовом рынке, его инструментах и возможностях. Второе — кроме компетенции, нужно начать откладывать больше, чем 10%, такова реальность — надо научиться не проедать все, что зарабатывается. Это определенный стиль жизни, где поощряются скромность, экономия.

Адвокат Северо-Казахстанской областной коллегии адвокатов Сергей СИЗИНЦЕВ заметил, что поправками впервые установлена обязанность для уплаты обязательных пенсионных взносов физическими лицами, получающими доходы по договорам гражданско-правового характера, в том же режиме и размерах, в которых эту уплату производят адвокаты, частные судебные исполнители, частные нотариусы, профессиональные медиаторы, индивидуальные предприниматели.

Понятия «фриланс» и «фрилансер» в действующем законодательстве не содержатся. В комментариях к поправкам СМИ использовали формулировку «фрилансер» в отношении физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера.

Если понимать под «фрилансом» удаленную работу по свободному графику, то адвокаты не являются фрилансерами, поскольку их деятельность подпадает под понятие «адвокатская деятельности». Адвокатам запрещено заниматься другой оплачиваемой деятельностью, в том числе предпринимательской, за исключением преподавательской, научной или творческой деятельности, подчеркнул он.

Мадия ТОРЕБАЕВА – «Сборы с фрилансеров: способ пополнить бюджет или забота о будущем?» — Сегодня фриланс в Казахстане для многих людей стал стилем жизни: консультанты, программисты, копирайтеры, дизайнеры, фотографы, адвокаты, медиаторы, журналисты и другие представители разных профессий смогли найти себя на удаленной работе, которая не требует жесткой привязки к рабочему графику и офисному креслу.

Согласно исследованиям аналитического агентства ЕnergyРrom (energyprom.kz), после резкого сокращения в 2015 году в Казахстане вновь начался прирост численности занятых, выходящих на временную работу. За год число таких людей выросло на 9 тыс. человек, или на 4%, и к концу 2016 года превысило 215 тыс. человек.

Правда, теперь так называемым фрилансерам, или иначе свободным работникам, придется поломать голову над вопросами, о которых обычно не приходится думать тем, кто получает официальную заработную плату и переложил заботы обо всех своих социальных и налоговых отчислениях на плечи работодателя.

Ранее отчисление обязательных пенсионных взносов являлось правом физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера. После введения в действие указанных выше поправок отчисление обязательных пенсионных взносов станет их обязанностью. И при этом, как отметила в комментариях «Къ» заместитель председателя правления АО «ЕНПФ» Сауле ЕГЕУБАЕВА, фрилансеры должны осуществлять пенсионные взносы самостоятельно.

Однако это вовсе не значит, что данное новшество можно игнорировать. Как отмечает, в своей статье на сайте uchet.kz член Палаты налоговых консультантов РК, советник налоговой службы II ранга Галина МИТЮГИНА, вся ответственность возлагается на самих фрилансеров.

А при неисполнении обязательств делается первое предупреждение. Повторное нарушение обязательств в течение одного года согласно статье 91 КоАП РК наказывается уже штрафом в размере 10 МРП (1 МРП равен 2405 тенге), или 24 050 тенге.

Экономист Айдархан КУСАИНОВ — «На самом деле все идет правильно. И гонорары фрилансеров не изменятся. Просто они кэшем станут получать меньше. Вы посмотрите, ведь эти пенсионные отчисления в виде 10% на самом деле тоже являются деньгами фрилансера. Просто они отложены на определенное время. Я бы сказал, это насильственный способ заставить человека заботится о своей пенсии… Поэтому если ты сам вовремя не позаботился о своей старости, то потом ничего и не получишь. А нас же система другая, мы ушли от солидарной пенсии. Поэтому откуда взять пенсию, если человек заранее о ней не позаботился?».

В свою очередь экс-председатель совета Ассоциации пенсионных фондов Казахстана Айдар АЛИБАЕВ в комментариях «Къ» подверг сомнению благие намерения правительства позаботиться о гражданах Казахстана — «Ведь на самом деле любое государство основные пополнения в бюджет производит за счет налогов и деятельности бизнеса, от заработных плат людей. У нас сегодня эти поступления находятся на минимуме. В стране около 9 млн работоспособных граждан, а из них пенсионные отчисления платят лишь 1,4 млн, то есть фактически плательщиками являются сами государственные служащие, бюджетники и так далее. В развитых странах 60–70% пополнения бюджета осуществляет МСБ, у нас этот сектор фактически отсутствует. Вместо того чтобы озаботится созданием рабочих мест, комфортного бизнес-климата, уменьшением налогового бремени, сокращение чиновничьего аппарата, мы идем по пути закручивания гаек. Я сомневаюсь, что налоговым и иным проверяющим службам удастся контролировать все отчисления самозанятых, коими являются и фрилансеры. Потому что на самом деле никто никому ничего не должен».

«Как фрилансерам отчислять деньги в ЕНПФ. Инфографика» — Казахстанцы, получающие доходы по договорам гражданско–правового характера, с 14 июля должны начать выплачивать обязательные взносы в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ). LS подготовил инфографику о том, как будет проходить эта процедура.

В случае отсутствия дохода за какой-то период лица вправе уплачивать обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ в размере 10% от МРЗП (2828 тенге).

Кроме этого, в ЕНПФ подчеркнули, что законом установлены пени и штрафы, если фрилансеры не будут осуществлять обязательные взносы.

Напомним, согласно внесенным изменениям, физические лица, получающие доходы по договорам гражданско–правового характера, по аналогии с действующим порядком, предусмотренным для адвокатов, частных судебных исполнителей, частных нотариусов, профессиональных медиаторов и индивидуальных предпринимателей, обязаны уплачивать обязательные пенсионные взносы в размере 10% от получаемого дохода.

Ранее отчисление обязательных пенсионных взносов являлось правом, а в настоящее время — обязанностью.

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