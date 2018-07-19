Астана. 19 июля. КазТАГ – Казахстанский фигурист Денис Тен скончался в реанимации в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Да, он (Д. Тен) умер», — сообщили в четверг в пресс-службе министерства здравоохранения РК.

Как сообщалось ранее, Д. Тен попал в реанимацию после ранения ножом на пересечении ул. Курмангазы и ул. Байсеитовой. Предварительный диагноз при поступлении «Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение».

Позднее в ДВД Алматы назвали причину нападения на фигуриста.

«Сегодня, 19 июля, около 15.00 на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой, Тен Денисом Юрьевичем были застигнуты двое неустановленных лиц при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки гражданину Д.Тен было нанесено ножевое ранение», — говорилось в сообщении.

Отмечалось, что по данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД Алматы.

Титулованный казахстанский фигурист, чемпион Азиатских игр, бронзовый призер Олимпиады Д. Тен умер в возрасте 25 лет.