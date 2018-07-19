Несовместимым с жизнью назвал министр Биртанов ранение, повлекшее в Алматы смерть Тена

Астана. 19 июля. КазТАГ – Несовместимым с жизнью назвал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов ранение, повлекшее в Алматы смерть фигуриста Дениса Тена, передает корреспондент агентства.

«Сегодня в 14.56 в Алматы поступил вызов скорой помощи о том, что неизвестный мужчина на улице находится с ножевым ранением, через 2 минуты вызов был передан бригаде. Через 10 минут приехала бригада, там уже выяснилась личность пострадавшего. Через 11 минут Д. Тен был доставлен в стационар местный, по пути было извещено, хирурги уже ждали карету скорой помощи. По пути были начаты мероприятия по оказанию помощи, поскольку был геоморфологический шок, потеря крови, сразу вязли его в реанимацию, на операцию, в течении 2 часов спасали, реанимировали, но не удалось. К сожалению, нашему большому, в 17.30 констатировали смерть, причина – большая кровопотеря вследствие ножевого ранения. (…) Помощь была оказана своевременно в полном объеме, в связи с тяжелым ранением, фактически несовместимым с жизнью, спасти его не удалось», — сказал Е. Биртанов в четверг.

Он добавил, что были проведены все необходимые мероприятия, в том числе и переливание крови, но большая кровопотеря, по его словам, «это всегда категория высокого риска для жизни».

«До приезда скорой помощи было массивная кровопотеря, были влиты необходимые растворы, заменители», — сказал министр.

Напомним, казахстанский фигурист Д. Тен умер в реанимации в Алматы после ранения ножом на пересечении ул. Курмангазы и ул. Байсеитовой. Предварительный диагноз при поступлении «Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение».

В ДВД Алматы назвали причину нападения на спортсмена.

«Сегодня, 19 июля около 15.00 на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой, Тен Денисом Юрьевичем были застигнуты двое неустановленных лиц при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки гражданину Д. Тен было нанесено ножевое ранение», — говорилось в сообщении.

Отмечалось, что по данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД Алматы.

Позже стало известно, что дело переквалифицировали на ч. 2 ст. 99 (убийство) УК РК.

Смерть фигуриста ранее прокомментировал министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, который назвал гибель спортсмена страшной и несправедливой. Высказалась и знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, которая назвала спортсмена не только своим учеником, но и товарищем, отметив, что бандиты унесли жизнь гения.

Бронзовый призер Олимпиады-2014, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр и обладатель множества других наград Д. Тен стал самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. Всего на счету казахстанца 10 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей, подавляющее большинство которых он завоевал на международных турнирах. В текущем рейтинге Международного союза конькобежцев он входил в десятку лучших фигуристов мира. Знаменитый казахстанский спортсмен умер в возрасте 25 лет.