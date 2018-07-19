Строительство крупного мясоперерабатывающего завода в Алматинской области планируют завершить в 2019 г.

Талдыкорган. 19 июля. КазТАГ — Строительство крупного мясоперерабатывающего завода в Алматинской области планируют завершить в 2019 году, передает корреспондент агентства.

«В Алматинской области в 2019 году планируется завершить строительство крупного завода по переработке мяса КРС ТОО «Inalca Eurasia Kazakhstan» общей стоимостью Т17,5 млрд. Предприятие будет с полной технологической цепочкой, включающей в себя откормочную площадку, мясокомбинат, распределительные центры», — сообщили в региональной палате предпринимателей в четверг.

Также отмечается, что производственная мощность завода составит около 40 тыс. голов КРС в год.

«Забой скота в мясокомбинате ожидается в количестве 2-2,5 тыс. голов в неделю. Открытие данного предприятия позволит трудоустроить порядка 280 человек», — уточнили в палате предпринимателей.