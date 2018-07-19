Астана. 19 июля. КазТАГ – Все акиматы будут проводить военные учения и тренировки по организации территориальной обороны, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

«На базе полевого лагеря акимата г. Туркестан и учебного полигона войсковой части 74884 проведены тактико-специальные учения с подразделением бригады территориальной обороны Туркестанской области. В тактико-специальном учении приняли участие военнослужащие главного управления территориальной обороны ВС РК, регионального командования «Юг», должностные лица акимата Туркестанской области, акимы районов, представители силовых структур области. (…) В перспективе все местные исполнительные органы страны в плановом порядке будут проводить практические мероприятия (учения, тренировки) с целью дальнейшего развития территориальной обороны», — сообщили в минобороны в четверг.

По данным ведомства, во время учения были призваны на воинские сборы порядка 150 военнообязанных территориальных войск.

«Основная цель проведения – совершенствование знаний и практических навыков должностных лиц по организации и проведению мероприятий боевого слаживания подразделений территориальной обороны», — пояснили в МО РК.

Отмечается, что учение проведено в соответствии с «Концепцией интеграции системы территориальной обороны в общую систему обеспечения военной безопасности Республики Казахстан», в которой определены основные направления совершенствования системы территориальной обороны государства до 2020 года.

«Данное тактико-специальное учение имело практическую направленность и проводилось в условиях, максимально приближенных к боевым», — добавили в министерстве.