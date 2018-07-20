МИК РК намерен заняться руководством в сфере защиты детей от вредной информации

Новости 37 0

Астана. 20 июля. КазТАГ – Министерство информации и коммуникаций РК намерено заняться руководством в сфере защиты детей от вредной информации, сообщается в проекте постановления правительства «О внесении изменений и дополнений в постановление правительства Республики Казахстан от 16 июня 2016 года №353 «Некоторые вопросы министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан».

«В положении о министерстве информации и коммуникаций РК, утвержденном указанным постановлением, п. 1 изложить в следующей редакции: «1. Министерство информации и коммуникаций РК является государственным органом РК, осуществляющим руководство в сферах защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, связи, информатизации, «электронного правительства», информации и развития государственной политики в сфере оказания государственных услуг», — говорится в представленном в пятницу документе.

Соответственно планируют расширить и перечень задач ведомства, в который хотят включить «участие в формировании и реализации государственной политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также «международное сотрудничество в области защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Вместе с тем, может быть расширен и функционал центрального аппарата МИК РК.

«П. 16 дополнить пп. 32-7), 32-8) (…) следующего содержания: «32-7) утверждение правил и методики присвоения информационной продукции возрастной классификации; 32-8) утверждение требований к знаку возрастной категории», — сказано в предлагаемой редакции.

Чей батыр батырее? Чей батыр батырее?
900

Также ожидается, что ведомство будет осуществлять мониторинг продукции средств массовой информации на предмет соблюдения требований закона Республики Казахстан «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

«П. 17 дополнить пп. (…) 31-2) и 59-1) следующего содержания: «(…) 31-2) осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в средствах массовой информации; 59-1) осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в сетях телекоммуникаций», — говорится в документе.

Как пояснили разработчики документа, цель поправок – приведение в соответствие с законом РК «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Проект постановления правительства вынесен на публичное обсуждение до 3 августа.

Похожие материалы:

  1. Назарбаев подписал закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
  2. Совбез ООН принял резолюцию по мерам защиты детей во время вооруженных конфликтов
  3. Иск детей журналиста Бендицкого к комитету МИК РК был отвергнут судом
  4. Посольство РК в Малайзии держит на контроле вопрос поиска детей алматинки, вывезенных из Казахстана их отцом
  5. На Байконуре запретили пользование соцсетями для предотвращения утечек служебной информации

Новости партнеров

Загрузка...