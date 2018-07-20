МИК РК намерен заняться руководством в сфере защиты детей от вредной информации

Астана. 20 июля. КазТАГ – Министерство информации и коммуникаций РК намерено заняться руководством в сфере защиты детей от вредной информации, сообщается в проекте постановления правительства «О внесении изменений и дополнений в постановление правительства Республики Казахстан от 16 июня 2016 года №353 «Некоторые вопросы министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан».

«В положении о министерстве информации и коммуникаций РК, утвержденном указанным постановлением, п. 1 изложить в следующей редакции: «1. Министерство информации и коммуникаций РК является государственным органом РК, осуществляющим руководство в сферах защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, связи, информатизации, «электронного правительства», информации и развития государственной политики в сфере оказания государственных услуг», — говорится в представленном в пятницу документе.

Соответственно планируют расширить и перечень задач ведомства, в который хотят включить «участие в формировании и реализации государственной политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также «международное сотрудничество в области защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Вместе с тем, может быть расширен и функционал центрального аппарата МИК РК.

«П. 16 дополнить пп. 32-7), 32-8) (…) следующего содержания: «32-7) утверждение правил и методики присвоения информационной продукции возрастной классификации; 32-8) утверждение требований к знаку возрастной категории», — сказано в предлагаемой редакции.

Также ожидается, что ведомство будет осуществлять мониторинг продукции средств массовой информации на предмет соблюдения требований закона Республики Казахстан «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

«П. 17 дополнить пп. (…) 31-2) и 59-1) следующего содержания: «(…) 31-2) осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в средствах массовой информации; 59-1) осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в сетях телекоммуникаций», — говорится в документе.

Как пояснили разработчики документа, цель поправок – приведение в соответствие с законом РК «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Проект постановления правительства вынесен на публичное обсуждение до 3 августа.