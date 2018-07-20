Названы время и место гражданской панихиды по Денису Тену в Астане

Астана. 20 июля. КазТАГ – Названы время и место гражданской панихиды по казахстанскому фигуристу Денису Тену в Астане, сообщает пресс-служба комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта РК.

«21 июля в 10.00 в СК «Барыс-Арена» состоится гражданская панихида в память о прославленном фигуристе, заслуженном мастере спорта, бронзовом призере Олимпийских игр 2014 года Денисе Тене. Гражданская панихида пройдет с участием спортивного сообщества, заслуженных спортсменов и тренеров, а также жителей г. Астаны. Мероприятие будет проходить параллельно с панихидой, проводимой в г. Алматы», — сообщили в МКС РК в пятницу.

Напомним, Д.Тен умер в реанимации в Алматы после ранения ножом на пересечении ул. Курмангазы и Байсеитовой. Предварительный диагноз при поступлении «ножевое ранение верхней трети правого бедра, повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение». Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов назвал ранение, повлекшее смерть фигуриста, несовместимым с жизнью.

В ДВД Алматы причиной нападения на спортсмена назвали попытку кражи зеркал с его автомобиля двумя злоумышленниками. По информации полицейских, в результате возникшей потасовки Д.Тену было нанесено ножевое ранение. Отмечалось, что по данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД Алматы.

«Задержан Киясов Нуралы 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. В присутствии адвоката им даны признательные показания. Он водворен в ИВС. Установлена личность второго подозреваемого, активно ведется его розыск», — сказал прокурор Алматы Берик Жуйриктаев на брифинге в пятницу.

Позже в Алматинском суде сообщили, что второго подозреваемого в убийстве Д. Тена – Армана Кудайбергенова намерены арестовать заочно.