В 11 законов РК планируют внести поправки в связи с изменением статуса Шымкента

Астана. 20 июля. КазТАГ – В 11 казахстанских законов планируют внести поправки в связи с изменением статуса Шымкента, сообщается в концепции к проекту закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административно- территориального устройства Республики Казахстан».

«В некоторых законодательных актах уровень города республиканского значения и столицы конкретизирован с указанием городов Астана и Алматы. Таким образом, г. Шымкент, как город республиканского значения, не подпадает (выпадает) под действие отдельных законодательных актов, где уровень города республиканского значения и столицы конкретизирован вышеуказанным образом. (…) В связи с вышеизложенным, возникает необходимость во внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в части приведения в соответствие с административно- территориальными изменениями», — говорится в представленной в пятницу концепци.

Также разработчики отмечают, что в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РК от 30 июня 1992 года «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» г. Туркестан Южно-Казахстанской области входит в зону экологического предкризисного состояния.

«К городской администрации Туркестана относились 12 сельских округов, а именно сельские округа Шага, Жана-Икан, Ески Икан, Ушкайык, Иассы, Орангай, Карашык, Жуйнек, Бабайкорган, Шорнак, Жибек жолы и Майдантал. В связи с переносом административного центра Туркестанской области из города Шымкента в город Туркестан, вышеперечисленные 12 сельских округов были отнесены к городу Кентау. В целях сохранения силы вышеназванного закона на указанные сельские округа, необходимо внести соответствующее изменение в данный закон», — сказано в документе.

Кроме внесения поправок в закон о соцзащите пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье, изменения хотят внести в УПК, КоАП, в Налоговый и Таможенный кодексы, а также в законы РК «О радиационной безопасности населения», «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «Об органах юстиции», «О дорожном движении», «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2017-2019 годы» и «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы».

«Принятие закона позволит бесперебойно и слаженно функционировать государственным органам и иным организациям, в первую очередь, судебным, местным представительным и исполнительным и налоговым органам, а также отрегулировать межбюджетные отношения, внести необходимые изменения в республиканский бюджет и другие вопросы», — отмечают авторы концепции.

Одновременно с законопроектом разработчики считают необходимым внесение изменений и дополнений в некоторые Конституционные законодательные акты в части приведения в соответствие с административно- территориальными изменениями.

«Таким образом, разработан проект конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законодательные акты РК по вопросам административно- территориального устройства РК», который предусматривает внесение изменений и дополнений в следующие конституционные законодательные акты РК: конституционный закон РК от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан»; конституционный закон от 25 декабря 2000 года «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан». Соответствующую концепцию предлагается также вынести на рассмотрение заседания Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности», — говорится в концепции.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 3 августа.

Напомним, 19 июня указом президента РК Нурсултана Назарбаева Шымкент получил статус города республиканского значения, а Туркестан стал областным центром созданной Туркестанской области.