Алматы. 20 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева. В Казахстане автоворов выпускают на свободу в связи с гуманизацией законодательства, передает корреспондент агентства.

«Если мы задерживаем человека за совершение данного преступления с вещественными доказательствами, в связи с гуманизацией закона изымаем все вещдоки и проводим допрос. Привлекаем его в качестве обвиняемого, потом либо выпускаем под залог, либо под подписку о невыезде», — сказал в пятницу начальник отдела по раскрытию краж чужого имущества ДВД Алматы Алексей Стрельцов.

Напомним, ситуация с автокражами оказалась в фокусе внимания общества после того, как в Алматы 19 июля автоворы убили известного казахстанского фигуриста Дениса Тена. Спортсмен умер в реанимации в Алматы после ранения ножом на пересечении ул. Курмангазы и Байсеитовой. Предварительный диагноз при поступлении «ножевое ранение верхней трети правого бедра, повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение». Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов назвал ранение, повлекшее смерть фигуриста, несовместимым с жизнью.

В ДВД Алматы причиной нападения на спортсмена назвали попытку кражи зеркал с его автомобиля двумя злоумышленниками. По информации полицейских, в результате возникшей потасовки Д. Тену было нанесено ножевое ранение. Отмечалось, что по данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД Алматы.

«Задержан Киясов Нуралы 1994 г.р., уроженец Жамбылской области. В присутствии адвоката им даны признательные показания. Он водворен в ИВС. Установлена личность второго подозреваемого, активно ведется его розыск», — сказал прокурор Алматы Берик Жуйриктаев на брифинге в пятницу.

Позже в Алматинском суде сообщили, что второго подозреваемого в убийстве Д. Тена – Армана Кудайбергенова намерены арестовать заочно.

Заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер Олимпиады-2014, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр и обладатель множества других наград Д. Тен был самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. Всего на счету казахстанца 10 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей, подавляющее большинство которых он завоевал на международных турнирах. В текущем рейтинге Международного союза конькобежцев он входил в десятку лучших фигуристов мира. Знаменитый казахстанский спортсмен умер в возрасте 25 лет.