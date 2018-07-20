В посольстве РК в РФ в Москве открыта книга соболезнований в связи с гибелью Дениса Тена

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Алматы. 20 июля. КазТАГ – В посольстве Казахстана в России в Москве открыта книга соболезнований в связи с гибелью фигуриста Дениса Тена, сообщает пресс-служба казахстанского диппредставительства в РФ.

«Все желающие отдать дань памяти нашему выдающемуся фигуристу, любимцу публики, трагически погибшему Д. Тену, могут сегодня с 13.00 до 15.00 (20 июля с 16.00 до 18.00 аст – КазТАГ) возложить цветы к его портрету, установленному у входа в здание посольства Казахстана в России по адресу: Москва, Чистопрудный бульвар, 3а. В посольстве открыта книга соболезнований», — говорится в сообщении в пятницу.

Напомним, казахстанский фигурист, многократный призер международных турниров и бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи Д. Тен умер 19 июля в реанимации в Алматы после ранения ножом на пересечении ул. Курмангазы и ул. Байсеитовой. Предварительный диагноз при поступлении «Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение». Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов назвал ранение, повлекшее смерть фигуриста, несовместимым с жизнью.

В ДВД Алматы уточняли, что Д. Тен получил ножевое ранение в результате потасовки с автоворами, пытавшимися снять боковые зеркала с его автомобиля.

20 июля в пресс-службе МВД РК сообщили, по факту убийства Д. Тена в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий лица, причастные к совершению преступления, установлены. Один подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания – Киясов Н.Д., 1994 г.р. В отношении второго проводятся розыскные мероприятия по его задержанию.

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Позднее МВД РК распространила ориентировку на второго подозреваемого – Кудайбергенова Армана Бурибаевича, 1994 г.р., уроженца Кызылординской области.

Отметим, что мониторинг цен на рынке автозапчастей, проведенный корреспондентом КазТАГ, свидетельствует, что зеркала к Lexus, а Д. Тен ездил на Lexus gx460, торгуются в пределах Т25 тыс.-Т50 тыс.

Глава государства Нурсултан Назарбаев ранее поручил руководству администрации президента РК проконтролировать ход расследования.

Гражданская панихида по Д. Тену пройдет 21 июля с 10.00 утра во Дворце спорта им. Балуана Шолака.

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