Крупный бизнес платит 2,5%, физическое лицо – 25% 23.07.2018 17:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 588 0 Аналитик Айман Турсынкан о налогообложении малого и микробизнеса Похожие материалы: Выставку цифровизации посетил Назарбаев в Астане вместе с главами государств Центральной Азии Для привлечения международных участников МФЦА созданы беспрецедентные условия – Назарбаев Назарбаев запустил работу международного финансового центра «Астана» Исламские ценные бумаги сукук планируют выпустить на площадке МФЦА в 2018 г. «Почему казахстанцы воспринимают в штыки все начинания власти?». «Почему местные жители относятся к инвесторам, как к оккупантам». «Пока бизнес не напьется, населению воды не достанется». «Жестокой и незаслуженной травле в соцсетях подверглась Роза Рымбаева»