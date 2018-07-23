Астана. 23 июля. КазТАГ – В получении почти Т6 млн необоснованного дохода уличили аэропорт Кызылорды, сообщает пресс-служба комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП) министерства национальной экономики РК.

«По результатам проведенного анализа исполнения тарифных смет АО «Аэропорт «Коркыт Ата» по итогам 2017 года установлено не соблюдение требований пп. 7-2) ст. 7 закона РК «О естественных монополиях», предусматривающих исполнение тарифной сметы. Сумма необоснованного дохода АО «Аэропорт «Коркыт Ата» с учетом ставки рефинансирования и суммы недовозмещенного ущерба потребителям составила Т5959,38 тыс.», — сообщили в КРЕМЗКиПП МНЭ РК в понедельник.

В комитет уточнили, что в отношении аэропорта за допущенные нарушения с 1 сентября вводятся временные компенсирующие тарифы на услуги по предоставлению услуг водохозяйственной системы в размере Т499,12 за 1 кубометр без НДС или со снижением на 42% от действующего тарифа.

«(Вводятся временные компенсирующие тарифы – КазТАГ) по предоставлению услуг канализационной системы в размере Т49,82 за 1 кубометр без НДС или со снижением на 89%, по предоставлению подъездного пути для погрузки-выгрузки в размере Т2 170 без НДС за 1 вагон в час или со снижением на 14%, по передаче электрической энергии в размере Т0,2645 без НДС за 1 кВт час или со снижением на 27%, по предоставлению подъездного пути для маневровых работ в размере Т181,35 без НДС за 1 вагон в час или со снижением на 44% от действующего тарифа», — говорится в сообщении.