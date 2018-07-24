Более 50 человек погибли в результате лесных пожаров в Греции

Алматы. 24 июля. КазТАГ — Число погибших в результате лесных пожаров в пригородах Афин достигло 50 человек, пишет ТАСС.

«Число погибших в результате лесных пожаров в пригородах Афин достигло 50 человек», — сообщило агентство DPA во вторник.

Ранее греческая телерадиовещательная корпорация ERT приводила данные о 24 погибших. По данным агентства, еще 26 тел погибших обнаружили около города Рафина к востоку от греческой столицы. Эту информацию подтвердил заместитель мэра города Георгиос Кокколис, такие же данные привел телеканалу Alpha и представитель Красного креста Греции.

«Власти города опасаются, что жертв может оказаться больше, потому что в Пожарной охране зафиксировали большое количество звонков от людей, разыскивающих своих родственников, о судьбе которых на данный момент ничего не известно», — отмечается в сообщении.

В результате пожаров в восточной части области Аттика также уничтожены более 500 загородных домов и 200 машин, сообщил мэр Рафины Эвангелос Бурнус.

«Более 500 домов и 200 автомобилей уничтожены в ходе пожара, ущерб просто катастрофический», — подчеркнул мэр в эфире ERT, добавив, что продолжается операция по спасению людей, которых суда Береговой охраны Греции постоянно доставляют в порт Рафины, а оттуда их отвозят в другие районы.

В Греции с начала июля стоит жаркая погода, в последние дни столбик термометра достигает 38-40 градусов. В понедельник вокруг Афин возникло сразу несколько очагов пожаров. Власти Греции уже запросили помощь у других стран, чтобы справиться со стихией.