Казахстан в 2019 г. представит первый национальный обзор по реализации целей устойчивого развития ООН

Астана. 24 июля. КазТАГ — Заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев представил Казахстан на политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию в ООН и принял участие в параллельном мероприятии по укреплению сотрудничества в Центральной Азии через имплементацию целей устойчивого развития, сообщается на сайте министерства иностранных дел (МИД) РК.

«В своем выступлении Е. Ашикбаев заявил о приверженности Казахстана процессу реализации целей устойчивого развития как на национальном, так и международном уровнях, и отметил важность взаимосвязи между вопросами безопасности и устойчивого развития. Казахстан намерен выступить с первым добровольным национальным докладом по реализации 17 целей в области устойчивого развития в 2019 году», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

«Важно сохранить уже достигнутые на национальном уровне успехи в деле реализации целей устойчивого развития и после завершения первого цикла национальных добровольных обзоров продолжить их имплементацию уже посредством тесного регионального взаимодействия между странами Центральной Азии», – цитирует Е. Ашикбаева пресс-служба МИДа.

Также сообщается, что он провел встречу с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло и передал ей приглашение на международную конференцию по расширению прав и возможностей женщин в Афганистане, которая состоится 5 сентября этого года в Астане. Собеседники обсудили актуальные вопросы глобальной повестки дня, работу Казахстана в Совете безопасности ООН, в том числе усилия казахстанской стороны по разрешению ситуации в Афганистане, а также ситуацию в Центральной Азии в целом.

Цели устойчивого развития, официально известные как «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» – набор целей для будущего международного сотрудничества, которые заменили собой цели развития тысячелетия в конце 2015 года. Эти цели планируется достигать с 2015 по 2030 годы. Итоговый документ «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» содержит 17 глобальных целей и 169 соответствующих задач.