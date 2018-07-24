«Положение спикера сената Касым-Жомарта Токаева несколько пошатнулось». «Общественный совет Алматы потребовал начальника ДВД города Серика Кудебаева и министра внутренних дел Калмуханбета Касымова уволить». «Право на оружие: поможет ли оно защититься от бандитов?»

Сетевой Казахстан 24 июля 2018г.

SAYASAT . ORG . «Рейтинг государственных деятелей. Итоги июня» — В правящей элите продолжается перегруппировка сил. Этот процесс не носит открытого характера, но находит выражение в перераспределении различных сфер. Об изменениях, происходящих во внутриэлитном балансе, свидетельствует и подготовка к перезапуску информресурсов, презентация которых ожидается осенью. Клановые столкновения отражаются и на расстановке сил в управленческом истеблишменте, поскольку для каждой из групп важно иметь/сохранять командные высоты в системе управления. Руководитель администрации президента (АП) Адильбек ДЖАКСЫБЕКОВ продолжает эффективно модерировать процессами в рамках президентских установок… Председатель КНБ Карим МАСИМОВ сохраняет свои позиции… Завершение законотворческой сессии сказалось на внимании к работе спикеров палат парламента. И если Нурлану НИГМАТУЛИНУ, несмотря на все попытки торпедировать его, удается удерживать позиции, то положение спикера сената Касым-Жомарта ТОКАЕВА несколько пошатнулось. Нежданно-негаданно для себя и для всех он поставил под вопрос участие Нурсултана НАЗАРБАЕВА в выборах-2020.

CAMONITOR . KZ . «Акимы оригинального жанра. Чем нас удивляют главы регионов Казахстана?» — Главы регионов самобытны, порой эксцентричны и мало чем походят друг на друга. То ли понимают, что идущий по чужой колее не оставляет следов, то ли способны оригинальничать по наитию. Впрочем, важен сам факт, который позволяет посмотреть на «наместников» президента в областях и городах республиканского значения с другого ракурса, добавив новые штрихи к уже хорошо известным всем портретам.

Олжас СУЛЕЙМЕНОВ — «Записки из прошлого. На наших глазах рождается новая тюркология» — У казахов нет летописной истории. Устная не уходит глубже XVIII века (войны с джунгарами). Да и у всех тюрков нет письменно-отмеченного прошлого ранее VIII века нашей эры, когда степное государство (пока называемое Первым Тюркским Каганатом) оставило свои хроники на каменных стелах в Монголии и на Алтае. От этой даты и отмеряют шагами сроки возникновения тюркского письма («примерно V век н.э.») и самого тюркского этноса («начальные века н.э.»). А место происхождения, естественно, – «степи Монголии и Алтай». Я давно не верю этим аксиомам. В университете, в Литинституте, в аспирантуре избежал научености, требовавшей наполнять сознание повторением постулатов Отцов науки вместо знаний, сохранил время для самообразования, которое помогало воспринимать аксиомы авторитетных учебников просто как затухающее эхо некогда громких теорий. Нашел глубокие отчетливые следы пребывания тюрков в Шумере (IV тыс. до н.э.), Древнем Египте (III тыс. до н.э.), Древнем Китае (II тыс. до н.э.), Южной Америке (I тыс. до н.э.), на Апеннинском полуострове (I тыс. до н.э.)…

IA — CENTR . RU . Андрей КАРПОВ – «Казахстанская трагедия: уроки для России» — 90-е годы ушли в историю? Преждевременный вывод. Чрезмерно оптимистичная оценка реальной ситуации. Рано или поздно на фоне ухудшающейся экономической ситуации криминогенная обстановка в больших городах постсоветского пространства неизбежно должна была ухудшиться… Есть ощущение, что за последние годы ситуация кардинальным образом не изменилась, а трагическая история Дениса ТЕНА просто «подсветила» неудобный для общества и власти вопрос. Уровень доверия к силовым структурам по-прежнему находится на относительно низком уровне.

TIME . KZ . «Отставить — и вооружить!» — Общественный совет Алматы (ОСА) потребовал начальника ДВД города Серика КУДЕБАЕВА и министра внутренних дел Калмуханбета КАСЫМОВА уволить, а гражданам вернуть травматы. После всколыхнувшей всю страну трагической гибели Дениса ТЕНА члены ОСА решили пригласить к себе руководство ДВД. Ждали, естественно, самого Серика Кудебаева, однако в назначенное время за столом переговоров сидели его заместитель Газиз НУРКАЕВ, и. о. начальника следственного отдела Акылбек УМБЕТАЛИЕВ и еще несколько офицеров. Председатель общественного совета Рахман АЛШАНОВ высказался в том смысле, что руководство ДВД “подъезжает”, однако прошло полтора часа, а генерал-майор Кудебаев в зале так и не появился. Отдуваться за него пришлось Газизу Нуркаеву, который дежурно заявил: количество преступлений в Алматы год от года снижается, а раскрываемость не­уклонно растет. По его данным, в первом полугодии 2018 года в Алматы было зафиксировано 29 000 преступлений, тогда как за аналогичный период 2017 года — 33 126. При этом раскрываемость составила 30,5 процента против 28,9 в прошлом году.

«Светопреставление с прицелом на митинг» — Три года без документов на собственные квартиры, год без отопления, три вечных беспросветных дня подряд — так выживают в новом элитном алматинском ЖК Central Park Residence. Устав от бардака, неопределенности и пустых обещаний, доведенные до отчаяния владельцы проблемных квартир на днях отправились брать штурмом офис управляющей компании, городской акимат и районную прокуратуру. А чтобы “наверху” не расслаблялись, подали заявку на организацию митинга протеста.

«Кудайбергенов после задержания спал и шутил» — Один из подозреваемых в убийстве Дениса ТЕНА Арман КУДАЙБЕРГЕНОВ за несколько дней до нападения на фигуриста в Алматы “бомбил” машины в Астане и был пойман с поличным. Подробности его поведения и общения с полицейскими сразу после задержания в эксклюзивном интервью нашему корреспонденту рассказал житель столицы Сапар ШАМШИЕВ.

CARAVAN . KZ . «Убийство, мошенничество, обвинения в покровительстве проституции: в каких грехах были замешаны сотрудники прокуратуры РК» — Самые скандальные правонарушения сотрудников прокуратуры Казахстана, по сравнению с которыми оскорбление «Пупкина Залупкина» кажется невинной шалостью.

AZATTYQ . ORG . «Продолжается суд по делу об имуществе Анатола Стати» — В апелляционной судебной коллегии по гражданским делам Мангистауского областного суда начался пересмотр дела по иску компании «АзияТерминалСнаб», возвращенное Верховным судом. На нем представители «Морской нефтяной компании «КазМунайТениз» — «дочки» «КазМунайГаза», в доверительное управление которой было передано имущество молдавского бизнесмена Анатола СТАТИ в Мангистауской области, — подтвердили, что ряд объектов, принадлежавших Стати через его компанию «Толкыннефтегаз», действительно были проданы. Представитель предприятия «Мангистаугеология», одной из сторон судебного разбирательства, ходатайствовал о вызове в суд самого Стати для выяснения обстоятельств дела.

«Уехавший в Сирию: «Очень сожалею об отъезде»» — Руслан ЕРМАГАМБЕТОВ, уехавший в Сирию из Актобе, сейчас находится в тюрьме, говорит его сестра. Родственники казахстанцев, уехавших в зоны вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, просят правительство Казахстана помочь вернуть родных и их семьи. Представители власти сообщают, что эти обращения рассматриваются.

KAPITAL . KZ . «Что мешает молочному животноводству в Казахстане?» — Несмотря на то, что Казахстан практически полностью обеспечил себя основной линейкой продуктов питания, на внутреннем рынке все еще сохраняется импортозависимость по нескольким видам товаров. Например, по мясу птицы, сахару и молоку. Однако каждая такая «зависимость» объясняется целым набором причин. Так, широкое производство молока тормозится у нас, прежде всего, недостатком крупных профессиональных ферм. Ведь молочное животноводство — это целое искусство, под которое подводится громадная и сложная инфраструктура.

KURSIV . KZ . «Как развивается рынок доставки еды в Казахстане?» — Рынок доставки готовой еды – достаточно новое, но вместе с тем быстро набирающее популярность направление. Как развивается этот сегмент и каковы вкусовые предпочтения в фаст-фуде у казахстанцев, рассказали эксперты рынка.

EXCLUSIVE . KZ . «Как гибнет Алматы?» — Уничтожение национальных парков и превращение их в пункты приема пищи ведет к нарушению экологического баланса крупнейшего города Казахстана – Алматы. Фактически происходит ежедневное систематическое «убийство» южной столицы. К такому выводу пришли активисты экологического движения «Зеленое спасение», которые недавно представили результаты масштабного исследования по оценке воздействия на экологию нацпарков Алматинской области. Общие выводы неутешительные – экологический баланс нарушается на каждом шагу.

365 INFO . KZ . «Право на оружие: поможет ли оно защититься от бандитов?» — Если разрешить ношение боевого оружия — сократится ли преступность или увеличится число несчастных случаев? Трагическая гибель Дениса ТЕНА заставила сограждан снова задуматься над старой проблемой — как им защитить себя? Многие считают, что полиция со своей работой, мягко говоря, справляется плохо. Поэтому нужно спасать себя самим, а для этого требуется иметь оружие. В обществе вновь начали обсуждать — не пора ли разрешить населению приобретать и носить с собой пистолеты, и не травматические, а боевые?

«Гуманизация не должна касаться убийц» — В ближайшие несколько лет уровень преступности в Казахстане не сократится. Эксперты уверены в этом как один. Гуманизация уголовного законодательства в Казахстане, которая сейчас проводится, должна быть более продуманной, к этим вопросам нужно подходить дифференцированно. Этого мнения придерживается адвокат Бахтияр ГАЛИМЖАНОВ.

REZONANS . KZ . Айкын КОНУРОВ – «Зеркала общества» — Страна простилась с Денисом ТЕНОМ. Но забыть о трагедии мы не имеем права. Зеркала, из-за которых лишился жизни наш прославленный чемпион, отразили острые социальные проблемы, которые нельзя игнорировать. Первая – это большой слой молодежи, оставшейся не у дел. Тех, кто скручивает зеркала с чужих машин, и тех, кто их перепродает, официальная статистика относит к группе самозанятых. В последнее время вокруг этой группы развернулась невиданная активность, что само по себе очень правильно. Но, к сожалению, она сводится к формально-статистическому подходу.

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